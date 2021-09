Las principales bolsas internacionales registraban hoy valores negativos y el petróleo operaba con subas, en el cierre de una semana de volatilidad en los mercados.

La decisión del banco central chino de declarar como "actividades financieras ilegales" a todas aquellas relacionadas con criptomonedas, debido a su vinculación con el fraude y el lavado de dinero, impactaba negativamente en las bolsas y en activos virtuales, con el bitcoin (BTC) cayendo casi 4% hasta US$ 42.250 y el ether (ETH) 7%.

La decisión también abarca a los servicios ofrecidos en las plataformas extranjeras, utilizadas por los usuarios luego de que se prohibiera operar a los bancos locales.

Otro factor son los problemas energéticos que afectan a China (las criptomonedas realizan un consumo alto de energía) y que ya derivó en cortes en diversas plantas industriales.

Asimismo, continuaba la preocupación por la crisis de la mega inmobiliaria china Evergrande: los tenedores de su deuda en dólares no recibieron el pago del cupón cuyo vencimiento era previsto para el día de ayer.

No obstante, la empresa, cuyas acciones hoy cayeron 11% en Hong Kong, posee una prórroga de 30 días antes de que el bono se considere como impago.

Por su parte, durante esta semana algunos de los bancos centrales del mundo, como la Reserva Federal (FED) y el Banco de Inglaterra, presentaron indicios de que los días de los estímulos monetarios estarían contados (aunque, de lo inmediato, no anunciaron su retiro), pese a lo cual los inversores descuentan que el rebote económico mundial continuará, aún sin la asistencia de las entidades.

Los índices bursátiles de la región Asia-Pacífico, en ese contexto, cerraron con resultados mixtos, según la agencia Bloomberg.

Anotaron alzas el índice japonés Nikkei con una suba de 2,06%, luego de permanecer cerrado en la jornada de ayer; y Taiwán (Taiex) 1,07%.

Por el contrario, registraron pérdidas Hong Kong (Hang Seng) con un retroceso de 1,30%, Corea del Sur (Kospi) 0,07% y los índices chinos de Shanghai y Shenzhen con bajas del 0,80% y 0,70% respectivamente.

Por su parte, las principales bolsas europeas operaban en rojo: retrocedían Londres (FTSE100) 0,30%, Francfort (DAX) 0,72%, Milán (Ftsemib) 0,29%, París (CAC40) 0,95% con la excepción de Madrid (IBEX35) que se mantenía en neutro.

De la misma forma, en los mercados de Nueva York las bolsas registraban pérdidas: el principal índice, el Dow Jones Industriales, caía 0,17% hasta 34.707,12 puntos; mientras que el selectivo S&P 500 y el tecnológico Nasdaq se contraían 0,05% y 0,57% respectivamente; con el sector financiero al alza y el tecnológico cayendo.

En tanto, la Bolsa de San Pablo operaba con una baja de 1,18% y se ubicaba su principal índice, el Bovespa, en 112.723,90 puntos.

De relevancia para la Argentina, los futuros de granos se negociaban en la apertura del Mercado de Chicago con mayoría de bajas: la soja caía US$ 0,83 para situarse en US$ 471,05 para los contratos con entrega en noviembre.

En tanto, para las entregas en diciembre, el maíz caía US$ 1,18 hasta US$ 207,18; y el trigo operaba con un alza de US$ 1,93 para ubicarse en US$ 265,65.

Por su parte, el precio del petróleo en los contratos con entrega en noviembre apunta a cerrar su quinta semana consecutiva con ganancias debido a las disrupciones que causaron los huracanes en los Estados Unidos, y la consecuente caída en sus reservas; y la dificultad de los países de la OPEP para aumentar la producción.

El crudo West Texas Intermediate (WTI), que cotiza en el mercado a futuro de Nueva York (Nymex), avanzaba 0,79% y se comercializaba a US$ 73,88 el barril.

En tanto el Brent, que opera en el mercado electrónico de Londres (ICE), se transaba a US$ 77,92 y se valorizaba 0,87%.

Por último, el bono a 30 años de EEUU mostraba un rendimiento de 1,97%, mientras el título a 10 años rendía 1,45% anual y el mismo activo a dos años contabilizaba una renta de 0,27%. (Télam)