Las principales bolsas internacionales registraban hoy una tendencia negativa en los principales activos, y el petróleo operaba hoy con alzas en los mercados de referencia.

Las bolsas cierran así una semana con pérdidas en su mayoría, debido al endurecimiento de la política monetaria por parte de la Reserva Federal estadounidense (FED) con el objetivo de reducir la inflación.

La FED reafirmó el pasado miércoles sus planes para finalizar sus compras de activos el próximo mes de marzo, con la posibilidad de un primer incremento en las tasas de interés de referencia para ese mismo mes.

La fuerte tensión entre Moscú y las potencias occidentales también inciden a la baja en los mercados

Los principales índices de la región Asia-Pacífico cerraron con valores mixtos, según la agencia Bloomberg.

El índice japones NIkkei y el surcoreano Kospi cerraron con alzas de 2,09% y 1,87%, respectivamente, aunque en ambos casos no fueron suficientes para revertir el rojo semanal.

Por el contrario, anotaron caídas Hong Kong (Hang Seng) 1,08%, y los índices chinos de Shanghai y Shenzhen con rojos de 0,97% y 0,53%, respectivamente.

El indice de Taiwán (Taiex) no operó hoy por ser día festivo en ese país.

Por su parte, las principales bolsas europeas operaban con caídas, encaminándose a la cuarta semana consecutiva con pérdidas: retrocedían Londres (FTSE 100) 1,26%, París (CAC40) 1,67%, Francfort (DAX) 1,88%, Madrid (IBEX35) 1,29% y Milán (Ftsemib) 1,39%.

Respecto de los datos macroeconómicos de la región, Francia registró una expansión de su economía de 0,7% en el ultimo trimestre de 2021, acumulando un avance del 7% en el año, récord desde 1969, según cifras publicadas hoy.

De esta forma, la segunda economía de la Eurozona logró recuperar el nivel pre-pandemia durante el tercer trimestre (aunque su promedio anual continua 1,6% por debajo de 2019.

Por su parte, España anunció un crecimiento anual del 5% (su mayor alza en 21 años) con un incremento trimestral del 2%.

España había caído 10,8% en 2020 y el dato de 2021, pese a superar las previsiones de organismos como el Fondo Monetario Internacional (4,9%), se quedó 1,5 puntos por debajo de las previsiones del Gobierno, según consigna la agencia DPA.

Por su parte, Alemania comunicó un crecimiento del 2,8% en 2021.

No obstante, debido a los problemas en la cadena de suministro en sus industrias y el impacto de la variante Ómicron del Coronavirus con sus respectivas medidas de contención, su economía se contrajo 0,7% en el cuarto trimestre del año pasado.

Del mismo modo, las bolsas de Nueva York registraban pérdidas y su principal índice, el Dow Jones Industriales, caía 0,99% hasta 33.822,76 puntos; mientras que el selectivo S&P 500 y el tecnológico Nasdaq bajaban 0,76% y 0,85% respectivamente.

Los buenos resultados empresariales correspondientes al ultimo trimestre del año anterior por parte de empresas como Apple (que registró su mayores ganancias trimestrales en su historia), no compensan las preocupaciones en Wall Street.

Las caídas son tales que el S&P 500 se encamina a su peor mes desde marzo de 2020, al comenzar la pandemia, situándose 10% por debajo de su ultimo récord.

En tanto, la Bolsa de San Pablo operaba con una caída de 0,14% y se ubicaba su principal índice, el Bovespa, en 112.456,90 puntos.

De relevancia para la Argentina, los futuros de granos se negociaban en la apertura del Mercado de Chicago con alzas: la soja avanzaba US$ 8,63 para situarse en US$ 540,77 para los contratos con entrega en marzo.

Para las entregas también en marzo, el maíz y el trigo subían US$ 2,17 y US$ 0,92 hasta US$ 248,32 y US$ 286,41, respectivamente.

Por otro lado, el petróleo operaba con ganancias apuntando a su sexta semana consecutiva en verde, a causa de la perspectiva de una oferta insuficiente para atender el crecimiento de la demanda (cerca de alcanzar los niveles pre-pandemia) y las preocupaciones por el conflicto con Rusia, el segundo productor mundial y uno de los principales proveedores de gas a Europa.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) se reunirá el próximo miércoles donde se espera que mantenga el actual esquema de incremento en su producción para el mes de marzo.

Sin embargo, el mercado duda de que los países productores puedan aumentar sus barriles en los niveles permitidos.

El crudo West Texas Intermediate (WTI), que cotiza en el mercado a futuro de Nueva York (Nymex), retrocedía 2,38% y se comercializaba a US$ 88,67 el barril en los contratos con entrega en marzo.

En tanto el Brent, que opera en el mercado electrónico de Londres (ICE), se negociaba a US$ 91,49 y se valorizaba 2,41% para la entrega también en marzo.

Por último, el bono a 30 años de EEUU mostraba un rendimiento de 2,11%, mientras el título a 10 años rendía 1,80% anual y el mismo activo a dos años contabilizaba una renta de 1,17%. (Télam)