Las bolsas internacionales registraban hoy una tendencia favorable en los principales activos y el petróleo operaba con caídas, luego de que los mercados cerraran julio con resultados mayormente positivos.

Los índices bursátiles de la región Asia-Pacífico cerraron con signo positivo, según la agencia Bloomberg.

Registraron alzas Japón (Nikkei) con una suba de 1,82%, Hong Kong (Hang Seng) 1,06%, Corea del Sur (Kospi) 0,65%, Taiwán (Taiex) 1,48% y los índices chinos de Shanghai y Shenzhen con 1,97% y 2,15% respectivamente.

Las subas en la región se dan pese al aumento de casos de Covid-19 y signos de desaceleración en la manufactura china: de acuerdo a Caixin/Markit, el índice de gerentes de compras (PMI) cayó de 51,3 puntos a 50,3 en junio, el menor ritmo de expansión de la actividad desde mayo de 2020 y un número menor al pronosticado, debido a las condiciones meteorológicas y al costo de los insumos.

Paralelamente, las principales bolsas europeas operaban en verde: avanzaban Londres (FTSE100) con 0,83%, Madrid (IBEX35) 0,97%, Milán (Ftsemib) 0.15%, Francfort (DAX) 0,25% y París (CAC40) 1,03%.

En los mercados del continente continúa la publicación de balances empresariales con buenos resultados en general: el banco HSBC anunció hoy un aumento de 268% en su beneficio neto interanual durante el primer semestre de 2021.

En tanto, en Nueva York las bolsas también operaban con alzas: el principal índice, el Dow Jones Industriales, subía 0,37% hasta 35.064,84 puntos; mientras que el selectivo S&P 500 y el tecnológico Nasdaq avanzaban 0,37% y 0,60% respectivamente.

Las subas se ven impulsadas por una nueva ronda de balances empresariales con 150 empresas del S&P 500 publicando sus resultados esta semana, además de avances en el Senado estadounidense respecto al plan de infraestructura propuesto por el presidente Joe Biden cuya aprobación se espera para el fin de semana y que inyectaría un total de US$ 550 mil millones a la economía.

En tanto, la Bolsa de San Pablo operaba con una suba de 1,91% y se ubicaba su principal índice, el Bovespa, en 124.109,40 puntos.

Por otro lado, la Bolsa de Comercio porteña se mantenía sin mayores cambios con un alza de 0,04% y el índice Merval se ubicaba en 66.035,53 puntos; en tanto que el riesgo país disminuía seis unidades (0,4%) ubicándose en 1.589 puntos básicos, según el índice que elabora el JP Morgan.

Las acciones de las empresas argentinas que cotizan en Wall Street operaban con signos positivos en su mayoría con subas de hasta 2,2% en Corporación América (CAAP) y bajas de hasta 4,4% en IRSA (IRCP).

De relevancia también para la Argentina, los futuros de granos se negociaban en la apertura del Mercado de Chicago con altibajos: la soja retrocedía US$ 2,85 para ubicarse en US$ 495,20 la tonelada en los contratos futuros con entrega en septiembre.

En tanto, también en los contratos futuros con entrega en septiembre, el maíz y el trigo avanzaban US$ 0,98 y US$ 6,43 hasta US$ 216,33 y US$ 265,01 respectivamente.

Por su parte, el precio del petróleo presentaba fuertes caídas producto de las cifras industriales señaladas de China, el segundo consumidor mundial de crudo; y el nivel de producción de barriles, que en el caso de los países de la OPEC llegó a su nivel más alto desde abril de 2020.

El crudo West Texas Intermediate (WTI), que cotiza en el mercado a futuro de Nueva York (Nymex), caía 3,81% para los contratos con entrega en septiembre y se comercializaba a US$ 71,13 el barril.

En tanto el Brent, que opera en el mercado electrónico de Londres (ICE), se transaba a US$ 72,83 y se desvalorizaba 3,42% para los contratos con entrega en octubre.

Por último, el bono a 30 años de EEUU mostraba un rendimiento de 1,85%, mientras el título a 10 años rendía 1,17% anual y el mismo activo a dos años contabilizaba una renta de 0,17%. (Télam)