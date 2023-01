Las bolsas internacionales registraban hoy resultados mixtos y la mayoría de los principales activos permanecían sin operaciones, al igual que el petróleo, debido a feriados por el comienzo de año.

La mayoría de las principales bolsas de la región de Asia Pacífico no operaron hoy por las festividades de Año Nuevo, con la excepción de Corea.

En este mercado el índice de referencia, Kospi, operaba en retroceso y registraba una merma de 0,48%, según datos publicados por la agencia Bloomberg.

En Europa, las principales bolsas operaban con resultados positivos: Milán 1,62%, Madrid 1,56%, Frankfurt 0,84%, París 1,60%; mientras que Londres no operaba.

Por su parte, las operaciones en Wall Street permanecían cerradas por el día siguiente a Año Nuevo.

La Bolsa de San Pablo en su principal índice, Bovespa, perdía 3,17% y se ubicaba en 106.254,19 puntos.

El Mercado de Chicago tampoco operaba en esta jornada y los futuros de granos reflejaban los valores del cierre del viernes: soja a US$ 559,96 la tonelada, el maíz US$ 267,12 y el trigo US$ 291 en los contratos de marzo.

Respecto del precio del petróleo, los mercados permanecían sin actividad tras cerrar el viernes el crudo West Texas Intermediate (WTI), que cotiza en el mercado de futuros de Nueva York (Nymex), a US$ 80,26 el barril en los contratos con entrega en febrero; y el Brent, que opera en el mercado electrónico de Londres (ICE), a US$ 85,91 para su entrega en marzo.

Por último, el bono a 30 años de Estados Unidos registró el viernes un rendimiento de 3,97%, mientras el título a 10 años rendía 3,87% anual y el mismo activo a dos años contabilizaba una renta de 4,42%. (Télam)