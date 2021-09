Click to enlarge A fallback.

Las bolsas internacionales registraban hoy una tendencia mixta en las principales activos y el petróleo operaba con valores positivos.

La mayoría de los mercados atraviesa el primer mes en rojo, luego de una racha positiva que duró siete meses, y esperan con cautela la publicación de diversos datos macroeconómicos durante esta semana: entre ellos, la inflación estadounidense e información sobre ventas minoristas y producción industrial proveniente desde China.

Los índices bursátiles de la región Asia-Pacífico cerraron con resultados mixtos, según la agencia de noticias Bloomberg.

Anotaron ganancias el índice japonés Nikkei con una suba de 0,22%, Corea del Sur (Kospi) 0,07%, y el índice chino de Shangai con 0,33%.

En contraste, retrocedieron Hong Kong (Hang Seng) con una caída de 1,50%, Taiwán (Taiex) 0,16% y el índice chino de Shenzhen, con 0,05%.

En tanto, las principales bolsas europeas operaban con alzas: avanzaban Londres (FTSE100) con 0,67%, Milán (Ftsemib) 1,04%, París (CAC40) 0,34%, Madrid (IBEX35) 1,53% y Francfort (DAX) 0,70%.

El continente sigue afectado por la aceleración de la inflación: la Oficina Federal de Estadística de Alemania (Destatis) anunció hoy la inflación mayorista más alta desde octubre de 1974 (momento signado por la crisis del petróleo) al registrar un incremento del 12,3% interanual en agosto, frente al 11,3% del mes anterior.

Los precios de los bienes intermedios y materias primas fueron impactados por los problemas de abastecimiento en todo el mundo.

De la misma forma, en Asia los precios mayoristas de Japón marcaron hoy un máximo en 13 años.

En los mercados de Nueva York las bolsas operaban con altibajos, luego de la peor semana de Wall Street desde febrero: el principal índice, el Dow Jones Industriales, subía 0,775% hasta 34.868,31 puntos; mientras que el selectivo S&P 500 avanzaba 0,32% y el tecnológico Nasdaq retrocedía 0,15%; liderando las compañías energéticas, financieras y de bienes raíces.

Por su parte, en el mercado de criptomonedas, el bitcoin que cayó 14,67% en la última semana, continua su desplome y se ubica en torno a los US$ 44.000.

En tanto, la Bolsa de San Pablo operaba con una suba de 1,94% y se ubicaba su principal índice, el Bovespa, en 115.504,80 puntos.

De relevancia para la Argentina, los futuros de granos se negociaban en la apertura del Mercado de Chicago con caídas: la soja retrocedía US$ 0,55 hasta US$ 472,15 para los contratos con entrega en noviembre.

En tanto, el maíz y el trigo operaban con contracciones de US$ 1,67 y US$ 0,37 hasta US$ 202,06 y US$ 252,61 respectivamente para las entregas en diciembre.

Por su parte, el precio del petróleo registraba máximos en seis semanas luego de que los inventarios estadounidenses de crudo cayeran al menor nivel desde septiembre de 2019, afectados por el paso del huracán Ida, que paralizó a tres cuartos de la producción de crudo en el Golfo de México, y que muy lentamente vuelve a retomar sus operaciones. .

Asimismo, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) hoy pronosticó una mayor demanda para su producción durante este año y el próximo; y que la oferta continuará en déficit durante los próximos meses.

El crudo West Texas Intermediate (WTI), que cotiza en el mercado a futuro de Nueva York (Nymex), subía 1,26% y se comercializaba a US$ 70,60 el barril en los contratos con entrega en octubre.

En tanto el Brent, que opera en el mercado electrónico de Londres (ICE), se transaba a US$ 73,66 y se valorizaba 1,01% en los contratos con entrega para noviembre.

Por último, el bono a 30 años de EEUU mostraba un rendimiento de 1,90%, mientras el título a 10 años rendía 1,32% anual y el mismo activo a dos años contabilizaba una renta de 0,21%. (Télam)