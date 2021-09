Las bolsas internacionales registraban hoy una tendencia mixta y el petróleo mostraba valores positivos, mientras los mercados esperan el reporte de empleo de agosto de los Estados Unidos, que se publicará mañana y que es seguido de cerca al ser un indicador de las políticas monetarias que adoptará la Reserva Federal (FED).

Los índices bursátiles de la región Asia-Pacífico cerraron con altibajos, según la agencia de noticias Bloomberg.

Anotaron ganancias el índice japonés Nikkei con una suba de 0,33%, Hong Kong (Hang Seng) 0,24% y el índice chino de Shanghái con 0,84%.

En cambio, cerraron con bajas Corea del Sur (Kospi) 0,97%, Taiwán (Taiex) 0,88% y el índice chino de Shenzhen con 0,41%.

MIRÁ TAMBIÉN Bajan en el Mercado de Chicago los precios futuros de la soja y el maíz

En tanto, las principales bolsas europeas operaban con pocos cambios: avanzaban Londres (FTSE100) con 0,02%, Milán (Ftsemib) 0,10% y París (CAC40) 0,09% mientras que caían Madrid (IBEX35) 0,29% y Francfort (DAX) 0,01%.

En los mercados de Nueva York, las bolsas operaban con alzas: el principal índice, el Dow Jones Industriales, subía 0,43% hasta 35.462,77 puntos; mientras que el selectivo S&P 500 y el tecnológico Nasdaq anotaban alzas del 0,34% y 0,32% respectivamente; liderando las compañías tecnológicas e industriales y motivadas por un reporte ligeramente mejor de lo esperado de las solicitudes semanales de desempleo.

Por otro lado, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos hoy anunció datos sobre su balanza comercial.

El déficit cayó 4,3% en julio a US$ 70.100 millones, lo cual indica una desaceleración de la demanda interna vinculada con el temor por los contagios de coronavirus.

MIRÁ TAMBIÉN Los mercados de Nueva York abren con subas

Las importaciones cayeron 0,2% a US$ 282.900 millones (impulsadas por una reducción en los bienes de consumo como celulares, juguetes y otros bienes para el hogar) y las exportaciones avanzaron 1,3% a US$ 212.800 millones.

Respecto de las criptomonedas, el bitcoin (BTC) superó la barrera de los US$ 50.000, algo que no ocurría desde mediados de mayo, y se destaca también la suba de casi el 20% del Ethereum (ETH) durante la última semana.

En tanto, la Bolsa de San Pablo operaba con una baja de 0,94% y se ubicaba su principal índice, el Bovespa, en 118.273,10 puntos.

De relevancia para la Argentina, los futuros de granos se negociaban en la apertura del Mercado de Chicago con ganancias: la soja avanzaba US$ 3,22 para ubicarse en US$ 472,70 la tonelada para los contratos con entrega en noviembre.

En tanto, el maíz operaba sin cambios a US$ 205,80, mientras que el trigo subía US$ 1,38 hasta US$ 263,81, en ambos casos para los contratos con entrega en diciembre.

Respecto de los metales, el aluminio alcanzó hoy un nuevo récord al registrar un precio de US$ 2.734,50, un valor no visto desde el 5 de mayo de 2011, tras nuevas restricciones en la producción de China, luego de que cinco plantas en la provincia de Xinjiang recibieron la orden de recortar sus operaciones para limitar el consumo de electricidad.

El precio subió más de un 35% desde principios de este año y 85% desde abril del 2020, impulsado también por la demanda que creció 10,5% entre enero y junio de este año, de acuerdo con la Oficina Mundial de Estadísticas del Metal.

Por su parte, el precio del petróleo registraba ganancias de la mano de una reducción en los inventarios estadounidenses de crudo (un dato previo al impacto del huracán Ida que causó el cese de producción en la zona del Golfo de México) y un dólar que alcanzó su menor valor en un mes, y pese a la decisión de la OPEP+ de continuar con su aumento previsto de suministro de 400.000 barriles por día.

El crudo West Texas Intermediate (WTI), que cotiza en el mercado a futuro de Nueva York (Nymex), subía 2,80% y se comercializaba a US$ 70,51 el barril en los contratos con entrega en octubre.

En tanto el Brent, que opera en el mercado electrónico de Londres (ICE), se transaba a US$ 73,40 y se valorizaba 2,53% en la entrega para noviembre.

Por último, el bono a 30 años de EEUU mostraba un rendimiento de 1,92%, mientras el título a 10 años rendía 1,30% anual y el mismo activo a dos años contabilizaba una renta de 0,21%. (Télam)