Las bolsas internacionales registraban hoy valores mixtos en los principales activos y el petróleo operaba con caídas, en una semana donde la mayoría de los mercados cerrarán con resultados negativos a causa de la perspectiva de que entidades como la la Reserva Federal (FED) comiencen a reducir sus políticas de estimulo, en momentos de crecimiento de contagios por la variante Delta de Covid-19 y una posible ralentización de la economía global.

Pese a que la FED no precisó cuando decidirá realizar dichas medidas, se esperan nuevos detalles en un simposio que realizará la semana próxima en Jackson Hole.

Los índices bursátiles de la región Asia-Pacífico cerraron con resultados negativos, según la agencia de noticias Bloomberg.

A la lectura negativa de las minutas de la FED, se suma como causa la persistente caída de las acciones de las tecnológicas chinas a causa de la campaña de nuevas regulaciones al sector: hoy el Gobierno chino aprobó una nueva Ley de Protección de Datos Personales que regula la recolección de los mismos y exige el consentimiento de los usuarios.

Anotó pérdidas el índice japonés NIkkei con una baja de 0,98% llegando al nivel más bajo en todo 2021, y arrastrado por la caída del sector automotriz: Toyota anunció en la jornada de ayer que recortará 40% la producción global por la escasez de componentes y el impacto de la Covid-19 en la región del sureste asiático.

También retrocedieron Hong Kong (Hang Seng) 1,84%, Corea del Sur (Kospi) 1,20% y Taiwán (Taiex) 0,20%.

Del mismo modo, registraron caídas los índices chinos de Shangai y Shenzhen, con contracciones del 1,10% y 1,17% respectivamente.

Paralelamente, las principales bolsas europeas operaban con mayoría de alzas en la peor semana de las mismas en seis meses: avanzaban Londres (FTSE100) con 0,36%, Madrid (IBEX35) 0,07%, Milán (Ftsemib) 0,28%, París (CAC40) 0,30% y Francfort (DAX) 0,14% mientras que cae Milán (Ftsemib) con 0,10%.

Reino Unido, a través de su Oficina Nacional de Estadísticas (ONS, por sus siglas en inglés) anunció hoy que su nivel de deuda llegó a su mayor nivel desde marzo de 1962, llegando al 98,8% del PBI; mientras que sus ventas minoristas cayeron en julio 2,5% mensual.

En los mercados de Nueva York, las bolsas operaban con alzas aunque cerrando la semana con caídas de más del 5%: el principal índice, el Dow Jones Industriales, subía 0,43% hasta 35.045,50 puntos; mientras que el selectivo S&P 500 y el tecnológico Nasdaq anotaban verdes del 0,57% y 0,90% respectivamente; con las acciones tecnológicas liderando; y las energéticas registrando pérdidas a causa de la caída en el precio del crudo.

En el mercado de criptomonedas, el bitcoin (BTC) sube más del 6% en las ultimas 24 horas, superando los US$ 48.000.

En tanto, la Bolsa de San Pablo operaba con una baja de 0,29% y se ubicaba su principal índice, el Bovespa, en 116.821,00 puntos.

De relevancia para la Argentina, los futuros de granos se negociaban en la apertura del Mercado de Chicago con pérdidas: la soja retrocedía US$ 5,05 para ubicarse en US$ 479,96 la tonelada en los contratos futuros con entrega en noviembre.

En tanto, en los contratos futuros con entrega en septiembre, el maíz y el trigo bajaban US$ 3,54 y US$ 2,57 hasta US$ 212,99 y US$ 264,73 respectivamente.

Por su parte, el precio del petróleo registraba caídas por séptimo día consecutivo (la peor racha desde 2019) apuntando a cerrar la semana con una fuerte pérdida del 6% como consecuencia de la preocupación por la variante Delta del coronavirus y la posible caída en la demanda de crudo, especialmente en los paises asiáticos y en Oceanía donde se han impuesto nuevas restricciones a la movilidad, que se suma el fin del periodo vacacional en el hemisferio norte.

Asimismo, el mercado resultó afectado por las posibles medidas de la FED, dado que esto ha fortalecido al dólar, y, por lo tanto, se encarece la compra del barril en los mercados extranjeros.

De acuerdo con Citigroup, el desplome podría forzar a la OPEC+ a pausar su aumento de suministro planificado.

El crudo West Texas Intermediate (WTI), que cotiza en el mercado a futuro de Nueva York (Nymex), caía 1,21% para los contratos con entrega en septiembre y se comercializaba a US$ 62,92 el barril.

En tanto el Brent, que opera en el mercado electrónico de Londres (ICE), se transaba a US$ 65,81 y se desvalorizaba 0,96% para los contratos con entrega en octubre.

Por último, el bono a 30 años de EEUU mostraba un rendimiento de 1,87%, mientras el título a 10 años rendía 1,25% anual y el mismo activo a dos años contabilizaba una renta de 0,22%. (Télam)