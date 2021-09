Las bolsas internacionales registraban hoy una tendencia mixta en las principales activos y el petróleo operaba con valores negativos.

Los mercados atraviesan semanas de incertidumbre, en un contexto de ralentización del crecimiento económico en países como China y los Estados Unidos, afectados por la variante Delta; y a la espera de la reunión de la Reserva Federal estadounidense (FED) a realizarse la semana próxima.

Los índices bursátiles de la región Asia-Pacífico cerraron con mayoría de subas, según la agencia de noticias Bloomberg, cerrando una semana negativa en una región particularmente afectada por los rebrotes de coronavirus y la posible quiebra del gigante inmobiliario chino Evergrande (cuya deuda totaliza US$ 310 mil millones).

Japón marcó la excepción con Tokyo registrando máximos históricos en las últimas semanas, luego de que el actual primer ministro Yoshihide Suga decidiera no presentarse para las próximas elecciones de octubre.

Anotaron ganancias el índice japonés Nikkei con una suba de 0,58%, Hong Kong (Hang Seng) 1,03%, Corea del Sur (Kospi) 0,33%, y los índices chinos de Shanghái y Shenzhen con alzas del 0,19% y 0,35% respectivamente.

En tanto, Taiwán no registró mayores cambios y cayó 0,01%.

Por su parte, las principales bolsas europeas operaban en rojo en su mayoría: retrocedían Londres (FTSE100) con 0,64%, Milán (Ftsemib) 0,83%, París (CAC40) 0,70% y Francfort (DAX) 1,11% mientras que avanzaba Madrid (IBEX35) con 0,35%; liderando las aerolíneas y las empresas turísticas tras un descenso en el nivel de casos de Covid, y luego de que Gran Bretaña confirmara que está estudiando un relajamiento en las restricciones para los viajes.

También en Gran Bretaña hoy se anunció que las ventas minoristas cayeron, de forma inesperada, un 0,9% mensual en agosto, el cuarto mes consecutivo con caídas.

De acuerdo con una filtración difundida por el diario londinense Financial Times, los modelos y pronósticos internos del Banco Central Europeo (BCE) anticipan unas cifras de inflación tan elevadas que podrían provocar un adelantamiento en la primera suba de tasas de interés posterior a la pandemia.

En los mercados de Nueva York las bolsas operaban con caídas: el principal índice, el Dow Jones Industriales, bajaba 0,55% hasta 34.868,31 puntos; mientras que el selectivo S&P 500 y el tecnológico Nasdaq retrocedían 0,72% y 0,81% respectivamente.

El gobierno de Joe Biden advirtió hoy a los Estados sobre el riesgo de default -sin precedentes en la historia- en la deuda estadounidense y una consecuente recesión junto con una caída en los fondos destinados a asistencia social, educación y salud, en caso de que el Congreso no eleve el limite de endeudamiento federal.

Por otro lado, según resultados preliminares de una encuesta realizada por la Universidad de Michigan, las condiciones de compra de los consumidores se desplomaron a un nivel no visto desde 1980 debido a la suba en los precios.

En tanto, la Bolsa de San Pablo operaba con una baja de 2% y se ubicaba su principal índice, el Bovespa, en 115.516,00 puntos.

De relevancia para la Argentina, los futuros de granos se negociaban en la apertura del Mercado de Chicago con caídas: la soja retrocedía US$ 5,88 hasta US$ 470,31 para los contratos con entrega en noviembre.

En tanto, el maíz y el trigo operaban con contracciones de US$ 1,67 y US$ 0,83 hasta US$ 206,79 y US$ 261,15 respectivamente para las entregas en diciembre.

Por su parte, el precio del petróleo registraba caídas aunque apunta a cerrar la semana con ganancias de alrededor del 3%, en el marco de un alza general en todas las commodities energéticas: el valor del gas natural, por ejemplo, se incrementó en un 45% durante este trimestre.

Uno de los factores que impulsó al alza al crudo son los inventarios de EEUU, que alcanzaron su nivel más bajo desde septiembre del 2019 tras el paso del huracán Ida: 30% de las operaciones en la zona del Golfo de México continúan paralizadas luego de más de tres semanas.

El crudo West Texas Intermediate (WTI), que cotiza en el mercado a futuro de Nueva York (Nymex), bajaba 1,51% y se comercializaba a US$ 71,51 el barril en los contratos con entrega en octubre.

En tanto el Brent, que opera en el mercado electrónico de Londres (ICE), se transaba a US$ 74,79 y se desvalorizaba 1,16% en los contratos con entrega para noviembre.

Por último, el bono a 30 años de EEUU mostraba un rendimiento de 1,91%, mientras el título a 10 años rendía 1,38% anual y el mismo activo a dos años contabilizaba una renta de 0,23%. (Télam)