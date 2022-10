Las acciones de la empresa Meta Platforms Inc. -anteriormente Facebook- cayeron más de 19% en el posmercado luego de un bajo pronóstico de ingresos en el cuarto trimestre, en el extremo inferior de las estimaciones de los analistas, según indicó la agencia Bloomberg.

La empresa propietaria de Instagram y Facebook dijo que espera ingresos por entre US$ 30.000 millones y US$ 32.500 millones en los últimos tres meses del año, lo que hizo caer a la acción más del 19% tras el cierre de mercado, por lo que extendió las caídas a 73% en los últimos 13 meses.

De esta forma, la empresa que lidera Mark Zuckerberg vio cómo el precio de sus acciones pasaron de cotizar a unos US$ 380 por papel en septiembre del año pasado a poco más de US$ 105, precios que no se alcanzaban desde principios de 2016.

Meta, que obtiene la mayor parte de sus ingresos de la publicidad, está lidiando con una disminución en los presupuestos de los vendedores debido a la incertidumbre económica y un cambio reciente en Apple Inc., que hicieron que los anuncios en las redes sociales fueran menos efectivos, lo que muestra que la plataforma de redes sociales continúa luchando con un mercado publicitario débil en medio de una desaceleración económica.

La compañía, que cambió su nombre de Facebook a Meta hace un año, también está apostando fuerte por el metaverso, los lugares de reunión alimentados por la realidad virtual que Zuckerberg cree que albergarán el futuro del trabajo y la comunicación.

Sin embargo, el esfuerzo está haciendo perder miles de millones y la compañía espera perder más dinero en la apuesta de metaverso el próximo año.

Días atrás, Zuckerberg dijo que la compañía está realizando "cambios significativos en todos los ámbitos para operar de manera más eficiente" y ha "aumentado el escrutinio en todas las áreas de gastos operativos".

Meta ahora espera que los gastos totales para este año sean de US$ 85.000 millones a US$ 87.000 millones, y para 2023 esa cifra aumentará a un estimado de US$ 96.000 millones a US$ 101.000 millones.

"Si bien enfrentamos desafíos a corto plazo en los ingresos, los fundamentos están ahí para un retorno a un crecimiento más fuerte de los ingresos", dijo el miércoles Zuckerberg en una declaración.

Aún así, Meta no es la única compañía tecnológica que sucumbe a la nueva realidad económica.

Alphabet Inc. (Google) reportó ganancias e ingresos del tercer trimestre que no cumplieron con las expectativas de los analistas. (Télam)