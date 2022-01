El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, lamentó hoy las críticas que hizo la vicepresidenta, Cristina Kirchner, al Fondo Monetario Internacional (FMI) y aseguró que así "no ayuda nada" en la negociación con el organismo.

"Obviamente no ayuda y genera más incertidumbre que a 24 horas de este vencimiento todavía no sabemos si se paga o no, los mensajes contradictorios del Gobierno, la vicepresidenta hablando en contra del acuerdo.

Todo eso no ayuda nada", sostuvo el mandatario de la Ciudad. En conferencia de prensa, el referente del PRO ratificó su postura respecto a que "lo importante es que haya un plan económico que muestre cómo la Argentina va a volver a crecer y va a volver a generar trabajo: éso es lo importante, generar trabajo".

"El acuerdo con el Fondo en todo caso es un capítulo y posiblemente no el más importante de ese plan", agregó el jefe de Gobierno porteño, quien reclamó que haya "previsibilidad".

Durante su paso por Honduras, Cristina Kirchner cuestionó al FMI en medio de las duras negociaciones que el Gobierno mantiene con este organismo multilateral, al que criticó duramente por las "políticas de ajuste" que pretende imponerle a la Argentina a cambio de la reestructuración de la deuda que había contraído el Estado en la época de Mauricio Macri.

Luego de fustigar al neoliberalismo y a los libertarios por su idea de "reducir al Estado a la mínima expresión", señaló que cuando ese sucede "no queda un vacío" sino que el lugar es ocupado por el narcotráfico.

"En una reunión que tuvimos con otro presidente de la región, con Álvaro Colom (ex presidente de Guatemala), contaba que el narco construía escuelas que él no podía porque tenía que aplicar las políticas de ajuste que dictan los fondos", apuntó, aludiendo al FMI, pese a no nombrarlo. (GLP)