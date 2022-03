Un grupo de desarrolladores argentinos lanzó la criptomoneda Peronio, con referencia ineludible a Juan Domingo Perón y calificada como "la moneda del pueblo". Peronio es una stablecoin, es decir, una criptomoneda que está atada a un activo estable, que permite minimizar la volatilidad de su precio, a diferencia de lo que sucede con las principales criptomonedas con gran valor como lo son el Bitcoin y Ethereum, que presentan mucha volatilidad

Las stablecoins están vinculadas a otras criptomonedas, a dinero fiduciario o al comercio de materias primas. En este caso, Peronio se encuentra respaldada por dólares, por lo que mantiene su valor pegado a la moneda estadounidense. Su funcionamiento está garantizado por una serie de contratos inteligentes encriptados en la tecnología blockchain. Esto implica que nadie, ni sus creadores, pueden alterarla. Los desarrolladores explicaron que "Peronio busca dar a los usuarios una alternativa de ahorro e inversión más segura que el peso argentino, debido a la volatilidad e inestabilidad que sufre desde hace décadas". Además agregaron que su proyecto quiere convertirse en "la criptomoneda líder a nivel nacional mediante una confiabilidad sólida durante el tiempo que haga que los usuarios se multipliquen de forma exponencial". Asimismo aclararon que "el Peronio no tiene nada que ver con que seas peronista o no", sino que busca ser una alternativa al peso, ya que "el peso es una moneda que todos los días vale un poco menos". "Peronio es mejor, no tiene inflación, está respaldado en dólares y además esos dólares de respaldo generan intereses, por lo que cada vez vale más. Y creo que lo mejor que tiene es que no la maneja ningún político", dijeron. Peronio funciona gracias a otra stablecoin: USDC, también respaldada por dólares y creada en la blockchain de Ethereum. Los USDC se depositan en un contrato digital y por cada 1 USDC enviado a la bóveda se emiten 250 Pe (Peronios). Los dólares en la bóveda se depositan en el Liquidity Pool del exchage Quickswap y a farmear (hacer una acción repetitiva para aumentar los beneficios) en QiDao, un protocolo estable de código abierto. A precios de hoy rondan el 15% de interés. El código abierto es una herramienta transparente característica de la blockchain. Este código está siempre abierto y disponible para ser leído, monitoreado y auditado por cualquier persona en cualquier momento

Todos pueden examinarlo e indicar si encuentran algún error o mismo participar para solucionarlo. Los Peronios se aprecian contra el peso argentino al tener respaldo en el dólar (cotización blue) y contra el mismo dólar por los intereses obtenidos Liquidity Pool de Quickswap y el farm de QiDao

Pueden canjearse en la bóveda en todo momento y retirar los dólares correspondientes. Para obtenerlos es necesario descargarse la billetera virtual Metamask. Pronto también estará disponible la app en Android y iOS. JM/OM NA