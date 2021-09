La tienda virtual Todo Pago anunció su llegada al país vinculada a una red de comercios gastronómicos que aceptarán a través de la nueva plataforma pagos con criptmonedas, como forma de unir el mercado tradicional con el mundo blockchain.

Se trata de una tienda virtual, "vinculada a la billetera de Pago Línea con botón de pago diseñado para brindar una mayor facilidad a la hora de recibir y enviar dinero en el momento de pagar por medio de la billetera digital, con cualquier tipo de Criptodivisas", se explico en la presentación.

"Con Pago Línea queremos ser la pasarela de pagos número 1 en América latina, que brinde acceso a intercambios de divisas, criptomonedas, remesas y punto de pago, gracias a los contratos inteligentes y la tokenización de divisas”, explicó Daniela Sanchez Alejo, vocera de la empresa.

Presentan "Argentina visión 2040: Agroindustria, bioeconomía y alimentos"

La novena edición del encuentro "Argentina visión 2040: Agroindustria, bioeconomía y alimentos" se realizará desde el martes 12 hasta el viernes 15 de octubre en un formato virtual.

Los temas que serán abordados serán: "Cómo se construye una marca de alimentos y un paraguas de marca país"; "Emprendiendo y agregando valor de la materia prima a la góndola"," Cómo los países construyen marca desde la agroindustria al mundo"; "Liderando la construcción del valor agregado".

Entre los oradores, estarán: Antonio Aracre, Director general de Syngenta para Latinoamérica; Susana Balbo, Dueña de Susana Balbo Wines; Fabio Palioff, Socio y Dueño en Believe The Brand Agency; Alejandro Carrera, Profesor del IAE Business School; Federico Mouso, Líder de unidad de negocio en ADBlick Hidroponia; Pablo Tamburo, Gerente General de Argensun; Arturo Zuccarelli, Director Comercial de Extraberries; Ricardo Negri, Ex presidente del Senasa.

También disertarán José Demicheli, Director de ADBlick Agro; Carlos Ruisech, CEO de Gorina; Marcelo Elizondo, Consultor, analista y desarrollador; Mariano Bosch, CEO y Cofounder de ADECOAgro; Jorge Chemes, Presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Mauricio Alonso, Country Manager Argentina de Notco y Adolfo Roullon, CEO de Frizata.

Crecerá un 46% la siembra de girasol en Entre Ríos en la campaña 2021/22

La provincia de Entre Ríos inició un nuevo ciclo en la producción de girasol, en el marco de la campaña agrícola 2021/22, con una intención de siembra cercana a las 11.000 hectáreas, un 46% más que en la temporada anterior, afirmó hoy la Bolsa de Cereales entrerriana.

La entidad bursátil aseguró que el actual pronóstico de un evento "La Niña" es un escenario climático que el girasol "puede afrontar con mayor facilidad que el maíz o la soja".

"En el ciclo 2020/21 el cultivo alcanzó muy buenos rendimientos, ya que la mayoría de los lotes oscilaron entre 2.500 y 3.200 kilogramos por hectárea", agregó en un comunicado.

Por otro lado, la entidad recordó que la mayor cantidad de girasol cultivado de los últimos 20 años se registró en la campaña 2007/08, un total de 72.695 hectáreas implantadas.

(Télam)