La yerba mate argentina es protagonista en la mayor feria agroalimentaria del mundo, la SIAL Paris 2022 que comenzó este sábado y se extiende hasta mañana, con el objetivo de buscar nuevos consumidores, informaron hoy desde el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM).

El respaldo de la Cancillería Argentina al producto de la tierra colorada, una convocante charla pública con degustación y el acompañamiento de otros alimentos nacionales presentes en el evento, caracterizaron la jornada, jerarquizando el trabajo del INYM y de diez cooperativas y empresas que buscan afianzarse en el mercado internacional.

“En el marco de la mayor feria alimentaria mundial, la SIAL 2022, participamos hoy en Paris de un encuentro de posicionamiento de la yerba mate nacional y sus productos derivados”, escribió en Twitter Guillermo Merediz, subsecretario de Comercio e Inversión de Cancillería.

Merediz mostró una foto con los directores de Producción del INYM, Jonas Petterson y Claudio Marcelo Hacklander, tras acercarse personalmente al evento y compartir, además de charla con los expositores, la degustación que ofreció la sommelier Carolina Vincenzo.

En otro mensaje difundido en Twitter, el funcionario agradeció a la sommelier por ayudar "a mostrarle al mundo la potencialidad de un producto que combina salud, energía, valor agregado y desarrollo regional y que cada vez tiene más demanda internacional”.

En la misma línea, los representantes de Yerba Mate Argentina recibieron, durante la jornada de ayer, el apoyo de la Asociación Argentina de Angus, a través de su director ejecutivo Javier Martínez del Valle y su director Alejandro Salemme, dejando abierta la posibilidad de colaborar en la promoción de la Infusión Nacional, elogiada por tratarse de un alimento sano, natural y con propiedades benéficas para la salud.

También estuvieron Mauricio Pellegrino, de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, y María Marta Oria, sub gerente de Promoción del INYM.

Las cooperativas y empresas participantes son: Kraus, con yerba mate Kraus; Cachay, con Cachamate; Cooperativa Agrícola de la Colonia Liebig, con Playadito; Establecimiento Santa Ana, con CBSé; La Cachuera, con Amanda; Hreñuk S.A., con Rosamonte; Mate and Co con Mate and Co, Productores de Yerba Mate de Santo Pipó, con Piporé.; Yerbatera Hoja Verde, con su yerba Secadero; y Cultivate la Buena Vida, con Mate Amos.

(Télam)