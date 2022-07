Las autoridades de la Unión Industrial Argentina (UIA) y del bloque de diputados del radicalismo se reunieron hoy en el Congreso Nacional donde dialogaron sobre la situación económica y la central fabril entregó a los legisladores el denominado "Libro Blanco", que contiene propuestas del sector en pos de un desarrollo productivo.

El jefe de la bancada radical, Mario Negri, junto al titular de la comisión de la comisión de Agricultura, Ricardo Buryaile, recibieron al presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja; el vicepresidente Sectorial de la entidad, David Uriburu; y el director del Centro de Estudios de la UIA, Pablo Dragún

"Fue una reunión muy importante, muy productiva, fundamentalmente en el momento que está viviendo el país frente a la crisis", señaló Negri, según se informó en un comunicado.

El legislador precisó que la central fabril le presentó "los 100 puntos del proyecto que tiene la UIA para crecer en la Argentina, conversamos alrededor de ello, del momento actual, intercambiamos información, quedamos en hacer una mesa de intercambio de trabajo y de proyectos parlamentarios", agregó.

Por su parte, Buryaile dijo que "es muy importante que la política hable con el sector empresarial en momentos en que la Argentina necesita escucharse, repensar cómo sigue , la reunión de hoy fue muy positiva, la apuesta es al futuro no mirar para atrás, es lo central".

Al cierre del encuentro, Funes de Rioja señaló que "estos espacios son muy importantes para generar consensos que nos permitan poner en valor el potencial productivo que Argentina tiene en cada sector y en cada región".

La agenda de trabajo de la reunión de este mediodía continuará siendo abordada por los equipos técnicos de la UIA y del bloque de diputados con vistas a futuros encuentros, según informó la UIA.

En abril, la UIA presentó el Libro Blanco al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa. Durante las próximas semanas, la UIA dará continuidad a la agenda de reuniones parlamentarias para compartir sus propuestas productivas.

En ese documento, la central febril planteó los objetivos para que la industria crezca un 27% para recuperar el máximo per cápita, crear 268.000 puestos para alcanzar el ratio de 30,1 puestos por cada mil habitantes, y que las exportaciones industriales aumenten al menos unos USD 14.200 M para retornar al máximo per cápita (950 USD per cápita).

