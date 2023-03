La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (FCE-UBA), anunció hoy que atenderá el pedido del ministro de Economía, Sergio Massa, en torno a dos consultas específicas relacionadas con la operación de canje de títulos públicos que involucra a un conjunto de organismos del sector público nacional.

En un comunicado, la FEC-UBA indicó que "responderá sus consultas de forma técnica, rigurosa e independiente, como siempre ha hecho en cada ocasión en que su participación ha sido requerida de parte de organismos públicos o privados".

Sin embargo, esa casa de altos estudios señaló que "no le corresponde a la UBA, en términos institucionales, expedirse sobre la conveniencia o no de las decisiones de política económica adoptadas por las autoridades a cargo. Asimismo, la FCE-UBA deja en claro que las consultas efectuadas no abarcan al conjunto de operaciones ni a la totalidad de impactos potenciales de la propia valuación peticionada, cuyos alcances han sido discutidos en diversos medios a partir del anuncio de la medida. El informe que emitirá la FCE-UBA, en consecuencia, no supondrá opinión sobre aquellas operaciones y sus potenciales consecuencias, para las que, como se mencionó, no ha sido consultada".

El documento de la FCE-UBA remarcó que "oportunamente, si lo creyeran conveniente, los profesores, investigadores, centros e institutos de investigación de la Facultad podrán emitir juicios sobre estos otros aspectos no incluidos en las consultas efectuadas por el Señor Ministro de Economía. Dichos juicios serán expresados, naturalmente, a título personal por parte de quienes los emitieran, y sin dudas se convertirán en un insumo relevante para un debate público más amplio sobre las decisiones de política económica relacionadas con el asunto que nos ocupa".

La FCE-UBA sostuvo que "dichas consultas refieren exclusivamente al impacto de este canje sobre el patrimonio contable de los organismos alcanzados, incluyendo, además, ciertos supuestos en torno a cómo evaluar dicho impacto". (Télam)