Los precios de la soja y el trigo cerraron con caídas en el acumulado semanal en el mercado de Chicago, mientras que el maíz culminó con saldo positivo tras haber experimentado alzas en tres de cinco jornadas.

El contrato de enero de la oleaginosa subió hoy 0,79% (US$ 4,13) hasta los US$ 524,79 la tonelada, mientras que la posición marzo avanzó 0,77% (US$ 4,04) para ubicarse en US$ 526,63 la tonelada.

Las mejoras fueron impulsadas por las muy buenas ventas semanales estadounidenses -3.030.100 toneladas- reportadas ayer por el USDA, y noticias procedentes de Brasil, donde se da cuenta de la falta de humedad en zonas agrícolas clave, indicó la Corredora Granar.

A pesar del repunte de hoy, la soja terminó la semana con un saldo negativo de -1,50% en su contrato de enero, y -1,41% para la posición de marzo.

MIRÁ TAMBIÉN Economía obtuvo $165.866 millones a través de la colocación de tres bonos

Sus subproductos también cerraron la jornada al alza, con incrementos en el aceite de 0,84% (US$ 13,45) hasta US$ 1.603,62 la tonelada, y crecimiento en la harina de 1,15% (US$ 5,18) y se ubicó en US$ 452,38 la tonelada.

Por su parte, el maíz se movió nimiamente hacia arriba 0,03% (US$ 0,10) y se ubicó en US$ 262,88 la tonelada, también debido a las buenas ventas semanales publicadas ayer por el USDA.

De esta manera, el cereal cerró el acumulado semanal con un avance de 1,48%, tras haber experimentado alzas en tres de cinco jornadas.

Por último, en la ronda de hoy el trigo decreció 0,43% (US$ 1,29) y se posicionó en US$ 295,14 la tonelada.

MIRÁ TAMBIÉN AES adquiere una empresa para la irrigación en el agro a base de fuente solar

"Entre los factores que generaron las pérdidas se ubicó la posibilidad de que se agilicen las exportaciones de Rusia si efectivamente se remueven algunas de las sanciones que afectan a entidades financieras clave para el comercio ruso de granos y de fertilizantes", señaló Granar.

A lo largo de la semana, el trigo acumuló una baja de 1,29% en relación con el cierre del viernes pasado. (Télam)