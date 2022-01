La cotización de la soja subió hoy más de US$ 11 en el mercado de Chicago, en una jornada en la que el trigo también avanzó alrededor de US$10 y el maíz US$ 4.

El contrato de marzo de la oleaginosa avanzó US$ 11,03 hasta los US$ 511,20 la tonelada, mientras que la posición mayo escaló US$ 10,93 para concluir la jornada en US$ 514,69 la tonelada.

Los fundamentos de las subas radicaron en "los rumores de compras chinas en Estados Unidos y la persistente escalada de los valores del petróleo hasta el nivel más alto desde agosto de 2014", precisó la corredora Granar.

También contribuyó al alza "la posibilidad de que el actual evento de lluvias sobre Sudamérica no logre revertir el escenario de pérdidas productivas sobre el sur de Brasil y sobre áreas de la Argentina y de Paraguay", agregó la consultora.

En sintonía, las cotizaciones de la harina y el aceite también finalizaron con incrementos.

Por su parte, el trigo avanzó fuertemente US$ 10,10 y concluyó la jornada en US$ 292,66 la tonelada.

"La tensión entre Rusia y Ucrania, dos de los mayores proveedores mundiales del cereal, continúa siendo el principal fundamento de las subas y la mejor excusa para que los fondos de inversión dejen atrás un mercado sobrevendido", explicó Granar.

Por último, el maíz en su contrato de marzo aumentó US$ 4,33 y se posicionó en US$ 240,34 la tonelada, marcando así resultados positivos por tercera jornada consecutiva.

Los guarismos favorables fueron impulsados por "el repunte de los precios del trigo, que traccionan los valores del resto de los granos forrajeros; la fortaleza del petróleo, que mejora el panorama para el etanol, y la chance de que las actuales lluvias en Brasil y en la Argentina no logren recomponer la situación de cultivos", sostuvo Granar. (Télam)