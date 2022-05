Los precios de los granos cerraron hoy con alzas en el mercado de Chicago, impulsados por el accionar comprador de los fondos de inversión y por posibles limitaciones en las exportaciones de trigo desde la India.

El incremento no fue mayor gracias a las buenas condiciones climáticas previstas para zonas productoras de Estados Unidos, que moderaron las mejoras.

El contrato de mayo de la oleaginosa subió 0,62% (US$ 3,77) hasta los US$ 613,34 la tonelada, mientras que la posición julio avanzó 0,61% (US$ 3,67) para concluir la jornada a US$ 602,78 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron en las compras técnicas y de oportunidad de los fondos especulativos y la fuerte suba en los precios del aceite, aunque el rebrote de coronavirus en China mantiene atento al mercado y limitó las ganancias.

El aceite de soja trepó 3,2% (US$ 59,52) y se posicionó en US$ 1.918,02 la tonelada, mientras que la harina cayó 1,79% (US$ 8,60) para ubicarse en US$ 472,45 la tonelada.

Por su parte, el trigo saltó 3,12% (US$ 11,85) y cerró la jornada en US$ 391,69 la tonelada, impulsado por los rumores acerca de una posible prohibición a la exportación de grano por parte de India, uno de los principales productores a nivel global.

"Existe la posibilidad de que aquel país asiático limite las exportaciones de grano luego de que una sequía afectara a la producción del cereal y las estimaciones de producción se recortaran en 6,1 millones de toneladas hasta las 105 millones", indicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Por último, el maíz cayó 0,28% (US$ 0,89) y se posicionó en US$ 314,36 la tonelada, aunque las posiciones más alejadas concluyeron la jornada con saldo positivo.

La fortaleza del mercado de trigo y compras técnicas dieron sostén a los precios, aunque los pronósticos de clima más cálido y seco en el medio-oeste norteamericano "hacen prever un fuerte avance en las siembras esta semana, lo cual limita las subas", sostuvo la BCR. (Télam)