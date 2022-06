Los precios de la soja contractual y el trigo disponible finalizaron hoy sin modificaciones en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), mientras que el maíz retrocedió US$ 5, en una jornada donde la dinámica de negocios mermó respecto al viernes pasado.

De esta manera, las ofertas por la soja con entrega contractual y para fijaciones permanecieron en US$ 385 la tonelada.

Asimismo, las ofertas en moneda local alcanzaron los $ 47.940 por tonelada para la entrega disponible y para la fijación de mercadería.

Por su parte, el maíz con entrega hasta el 30 de junio se negoció a US$ 235 la tonelada, US$ 5 por debajo de lo ofrecido el viernes.

Luego, la posición julio se ubicó en US$ 240, una suba de US$ 8 entre ruedas; agosto sin cambios a US$ 240; septiembre subió US$ 5 a US$ 240; y octubre también en US$ 240.

Por el trigo con entrega inmediata se ofrecieron de manera abierta US$ 330 la tonelada, sin cambios entre jornadas; mientras que agosto se situó en US$ 325, US$ 5 por debajo de la rueda anterior; y por las entregas entre el 15/8 y el 15/9 y en septiembre se ofrecieron US$ 330, sin variaciones entre ruedas.

Por último, el girasol disponible cerró estable a US$ 500 y el sorgo con descarga escaló US$ 5 hasta los US$ 225 por tonelada. (Télam)