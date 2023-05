Los precios de la soja y el trigo finalizaron hoy sin cambios en el mercado de granos de Rosario, en una jornada en la que el maíz presentó aumentos en sus cotizaciones más lejanas en el tiempo.

En el segmento de la oleaginosa, las ofertas con entrega hasta el 28 del corriente mes como así también para las fijaciones se ubicaron en $ 100.000 la tonelada, sin variaciones respecto al día de ayer.

Por su parte, en trigo nuevamente no hubo propuestas por el segmento disponible, mientras que no se registraron modificaciones en las ofertas por el cereal de la próxima cosecha; así, el contrato con entrega pactada entre diciembre y febrero se sostuvo en US$ 225 la tonelada.

Por su parte, el maíz presentó una merma en la cantidad de participantes e incrementos en las cotizaciones de las posiciones más largas.

En este contexto, la oferta por maíz con entrega en mayo se sostuvo sin cambios en US$ 190 la tonelada; mientras que la entrega junio subió US$ 5 hasta los US$ 195 por tonelada, mientras que julio escaló US$ 10 hasta los US$ 195.

En cuanto al girasol, retornaron las ofertas con un solo comprador ofreciendo condiciones y en valores de $90 mil por tonelada por la oleaginosa con entrega inmediata.

En la rueda de hoy, no se dieron ofertas abiertas de compra por cebada ni por sorgo. (Télam)