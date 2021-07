La última jornada de la semana en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) cerró con cotizaciones de los granos mayormente estables y algunas bajas puntuales, como la caída de US$ 5 en el maíz disponible.

Por soja con entrega inmediata, contractual y para fijaciones se ofrecieron nuevamente US$ 330 por tonelada, mientras que la entrega en agosto y la posición 15 de agosto-15 de septiembre se pactaron en US$ 330.

En tanto, el maíz con entrega inmediata y contractual se posicionó a US$ 180, US$ 5 por debajo de la ronda de ayer; mientras que la entrega en agosto permaneció en US$ 185; septiembre, US$ 190; diciembre US$ 200.

Asimismo, se ofrecieron US$ 185 para la entrega en marzo del 2022, con abril y mayo ubicándose nuevamente en US$ 180, y la entrega entre los meses de junio y julio del año próximo permanecieron en US$ 165.

Por su parte, por trigo con entrega en agosto se pactaron otra vez US$ 200 por tonelada; por noviembre y diciembre del 2021 y enero del 2022 se ofrecieron US$ 190, una reducción de US$ 5; febrero disminuyó US$ 6 hasta los US$ 192; y marzo cayó US$ 5 hasta los US$ 195.

Por último, se ofrecieron US$ 350 por girasol disponible y con entrega entre diciembre del 2021 y marzo del 2022 la oferta se mantuvo en US$ 350. (Télam)