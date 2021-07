Las cotizaciones de la soja disponible y el trigo con entrega en agosto operaron hoy estables en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), mientras que el maíz cayó US$ 5, en una jornada que no contó con la referencia del mercado de Chicago por el feriado en conmemoración del Día de la Independencia en Estados Unidos.

La soja disponible y para fijaciones se mantuvo en US$ 325 la tonelada, un valor que en moneda local fue equivalente a $ 31.100.

Por el contrato de agosto se ofrecieron US$ 327, con una suba de US$ 2 respecto a la rueda del viernes.

Por su parte, por el trigo con entrega en agosto se pactó nuevamente en US$ 200 por tonelada; mientras que la oferta se ubicó en US$ 185 entre los meses de noviembre y enero, US$ 5 por debajo de la ronda previa.

En tanto, el maíz con entrega inmediata cayó US$ 5 hasta los US$ 185 y los contratos ubicados entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre se negociaron a US$ 200 la tonelada, en línea con la cotización del viernes.

Por último, en el mercado de girasol la oferta por entrega inmediata cayó hasta US$ 330, US$ 10 por debajo de la jornada anterior; y la entrega entre diciembre del 2021 y marzo del 2022 permaneció en US$ 300. (Télam)