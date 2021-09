Click to enlarge A fallback.

La soja y el trigo finalizaron la jornada con subas en sus cotizaciones en el mercado de Chicago, debido a robustas exportaciones semanales de Estados Unidos.

El contrato de noviembre de la oleaginosa subió 0,11% (US$ 0,55) hasta los US$ 476,20 la tonelada, a la vez que el de enero lo hizo por 0,09% (US$ 0,46) para concluir la jornada a US$ 479,41 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron en ventas semanales de Estados Unidos acorde al máximo previsto por los operadores, aunque las importantes bajas en el valor del aceite pusieron límites a las mejoras, indicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Dicho subproducto tuvo un retroceso del 2,53% (US$ 32.63) a US$ 1.252,87 la tonelada, mientras que la harina ganó 1,28% (US$ 4,74) para culminar a US$ 375 la tonelada.

Por su parte, el maíz perdió 0,74% (US$ 1,57) y se ubicó en US$ 208,45 la tonelada, debido a exportaciones de Estados Unidos muy por debajo de lo previsto por el mercado.

Sumaron presión "las abundantes lluvias" que se registraron sobre ciudades portuarias del Golfo de México que impide la reconstrucción de las instalaciones de las terminales despachadoras de granos, ralentizando el comercio de los mismos, explicó la corredora de granos Granar.

Por último, el trigo mejoró 0,10% (US$ 0,28) y se posicionó en US$ 261,98 la tonelada, como consecuencia de las buenas exportaciones estadounidenses y los recortes productivos de los principales países productores. (Télam)