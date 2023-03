Los precios soja y el trigo cerraron a la baja en el mercado de Chicago, presionados por la inestabilidad financiera y la abundancia de mercadería en el circuito comercial, mientras el maíz marcó ganancias por nuevas exportaciones estadounidenses a China.

El contrato de mayo de la oleaginosa cayó 1,26% (US$ 6,80) hasta los US$ 532,23 la tonelada, en tanto la posición julio bajó 1,62% (US$ 8,63) en US$ 523,60 la tonelada.

Los fundamentos de la baja radicaron en la decisión de la FED de subir la tasa de interés 0,25% por la crisis financiera, lo que llevó a los fondos especulativos a profundizar las ventas de contratos.

A esto se sumó el ingreso de la cosecha récord de Brasil en el circuito comercial y la falta de demanda china de mercadería estadounidense, según un informe de la corredora Granar.

Los subproductos de la soja acompañaron al poroto, con una caída en el aceite del 2,84% (US$ 35,27) hasta los US$ 1.204,59 la tonelada, mientras que la harina retrocedió 1,95% (US$ 9,92) para posicionarse en US$ 497,79 la tonelada.

Por su parte, el maíz ganó 0,55% (US$ 1,38) y cerró a US$ 249,90 la tonelada, debido a una nueva compra por parte de China del grano amarillo estadounidense por 178.000 toneladas.

Así, "en seis de los últimos siete días hábiles el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) reportó ventas a China por un total de 2.425.000 toneladas", remarcaron desde Granar.

Por último, el trigo cayó 2,89% (US$ 7,26) y se ubicó en US$ 243,79 la tonelada, como consecuencia de la inestabilidad financiera, las buenas exportaciones rusas, la prolongación del corredor seguro para los granos en el Mar Negro y la abundante oferta australiana de mercadería. (Télam)