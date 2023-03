La soja y el maíz cerraron hoy con subas en el mercado de Chicago tras conocerse el informe de siembras del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), y redondearon una semana con saldo positivo acumulado, al igual que en el caso del trigo.

El contrato de mayo de la soja subió hoy 2,10% (US$ 11,39) hasta los US$553,18 la tonelada, mientras que la posición julio aumentó 1,96% (US$ 10,47) para posicionarse en US$ 542,15 la tonelada.

Las mejoras se debieron a que el informe de siembras del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) "relevó existencias trimestrales estadounidenses inferiores a las calculadas por el mercado y proyectó el área de siembra 2023/2024 por debajo de las previsiones de los privados", indicó la corredora de Granar.

En el detalle, el USDA ponderó el stock de soja al 1 de marzo en 45,86 millones de toneladas, contra los 47,41 millones estimados en promedio por los operadores.

En cuanto a la siembra para la nueva campaña, frente a los 35,71 millones de hectáreas previstos por los privados, el organismo se mantuvo en los 35,41 millones.

En el acumulado semanal, la oleaginosa redondeó incrementos del 5,41% en el contrato de mayo y del 4,92% en julio.

Los subproductos de la soja acompañaron la tendencia alcista del poroto, con una mejora del aceite del 2,05% (US$ 24,69) hasta las US$ 1.223,32 la tonelada, mientras que la harina subió 1,32% (US$ 6,72) para concluir la jornada a US$ 513,67 la tonelada.

Por su parte, el maíz avanzó 1,69% (US$ 4,33) y concluyó la sesión a US$ 260,03 la tonelada, como respuesta del mercado a un volumen de existencias trimestrales reportado hoy por el USDA debajo de la expectativa de los operadores.

El cereal terminó la semana con un incremento acumulado del 2,72%.

Por último, el trigo finalizó hoy estable en los US$ 254,36 la tonelada.

"El camino seguido hoy por las cotizaciones del grano fino estuvo marcado por las condiciones ambientales poco amigables vigentes en el sur de las Grandes Planicies y en zonas de los Estados de Oklahoma y de Texas para los trigos de invierno", precisó Granar.

El saldo semanal fue positivo para el trigo, al redondear una variación positiva de 0,55% en comparación con el último precio de la semana pasada. (Télam)