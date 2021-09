Los precios de la soja y el maíz volvieron a caer en el mercado de Chicago, presionados por mejoras climáticas en zonas productivas de Estados Unidos y por los problemas logísticos que provocó el huracán Ida en dicho país.

El contrato de septiembre de la oleaginosa cayó 1,61% (US$ 7,72) hasta los US$ 469,49 la tonelada, a la vez que de noviembre lo hizo por 1,14% (US$ 5,42) para concluir la jornada a US$ 469,49 la tonelada.

Los fundamentos de la baja radicaron en lluvias beneficiosas para el cultivo en Estados Unidos y ante los problemas logísticos en los puertos del Golfo de México debido a los daños en las terminales producidas por el huracán Ida.

Esta situación desencadenó "liquidaciones por parte de los fondos de inversión, que sostenían posiciones largas netas en futuros de la oleaginosa", indicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Sus subproductos acompañaron la baja del poroto, con una caída del 1,76% (US$ 23,15) en el aceite hasta los US$ 1.285,76 la tonelada, mientras que la harina lo hizo por 0,77% (US$ 2,98) para ubicarse en US$ 378,76 la tonelada.

Por su parte, el maíz descendió 3,46% (US$ 7,28) y se posicionó en US$ 202,94 la tonelada, por las lluvias en zonas productoras de Estados Unidos.

"Una considerable proporción de los lotes se encuentra transitando las últimas etapas del llenado de grano, por lo que el agua recibida ayuda a elevar el potencial de rinde del cultivo", sostuvo la BCR.

Por último, el trigo retrocedió 0,81% (US$ 2,11) y se ubicó en US$ 257,57 la tonelada, presionado por la debilidad de los mercados de granos en general.

Sin embargo, "persisten las preocupaciones sobre los suministros globales del cereal, lo cual da soporte a las cotizaciones".

(Télam)