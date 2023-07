La soja y el maíz cerraron con ganancias en el mercado de Chicago, impulsados por la sequía en Estados Unidos, mientras que el avance de la cosecha de trigo en el hemisferio norte deprimió los precios del cereal.

El contrato de julio de la oleaginosa subió 1,51% (US$ 8,27) hasta los US$ 554,09 la tonelada, en tanto la posición agosto avanzó 1,94% (US$ 10,20) para posicionarse en US$ 534,80 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron en que no se registraron lluvias importantes sobre zonas productoras afectadas por la sequía en Estados Unidos, a lo que se sumó

que "los pronósticos para la segunda mitad de julio ahora son algo menos húmedos, pero mantienen la chance de temperaturas inferiores a los registros usuales en las próximas semanas", indicaron desde la corredora Granar.

Los subproductos de la soja acompañaron las mejoras del poroto, con un avance del 4,01% (US$ 58,86) hasta los US$ 1.526,01 la tonelada, mientras que la harina subió 0,65% (US$ 2,98) para posicionarse en US$ 454,47 la tonelada.

El maíz, en tanto, tuvo un alza del 1,82% (US$ 4,04), en US$ 224,69 la tonelada, como consecuencia de los mismo motivos que impulsaron a la soja: carencia de lluvias en las Grandes Planicies norteamericanas y pronósticos menos humeros para los próximos 15 días.

Por último, el trigo cayó 0,50% (US$ 1,19) y se ubicó en US$ 233,78 la tonelada, debido "al progreso de la cosecha en los países de la Unión Europea y de la zona del Mar Negro, además de la agilidad que mantienen las exportaciones rusas, por existencias abundantes y por la devaluación del rublo", explicaron desde Granar. (Télam)