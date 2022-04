Los precios de la soja y el maíz finalizaron la jornada con alzas en el mercado de Chicago impulsados por los buenos datos de exportaciones semanales de Estados Unidos, mientras que el trigo retrocedió más de US$ 6 por una toma de ganancias.

El contrato de mayo de la oleaginosa subió 0,3% (US$ 1,84) hasta los US$ 617,66 la tonelada, mientras que la posición de julio cayó 0,03% (US$ 0,18) para posicionarse en US$ 611,60 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicó en la fortaleza de la demanda externa.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA)informó ventas por 132.000 toneladas de soja de dicho país a China.

Sus subproductos acompañaron la tendencia positiva del poroto, con una mejora del 1,09% (US$ 18,74) hasta los US$ 1.740,77 la tonelada, mientras que la harina avanzó 0,5% (US$ 2,54) para posicionarse en US$ 507,61 la tonelada.

Por su parte, el maíz ganó 0,96% (US$ 2,95) y concluyó a US$ 311,40 la tonelada, ante la "renovada preocupación por la oferta a nivel mundial", destacó la corredora de granos Grassi.

"Es incierto el panorama productivo en Ucrania de cara al nuevo ciclo, mientras que en Estados Unidos, la siembra estaría comenzando de forma muy lenta, por clima desfavorable", detalló la empresa.

Por último, el trigo cayó 1,59% (US$ 6,62) y se posicionó en US$ 402,62 la tonelada, tras toma de ganancias por parte de los fondos especulativos. (Télam)