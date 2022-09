Los precios de la soja y el maíz disponibles cerraron hoy estables en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) sin modificaciones en relación con la rueda previa, en una jornada en la que no hubo ofertas por trigo, y en la que la actividad estuvo centrada en la oleaginosa.

En este sentido, en el mercado de soja se contó un importante número de compradores activos, con ofrecimientos entre estables y bajistas.

De esta forma, la soja con descarga se mantuvo a $70.000, en tanto que para las fijaciones de mercadería también se alcanzaron valores de $ 70.000, lo que implicó un recorte de $1.000 por tonelada entre ruedas.

En el mercado de maíz, por su parte, el número de compradores se mantuvo en niveles acotados al igual que en la rueda previa, con ofrecimientos dispares.

Por el cereal disponible las ofertas permanecieron en US$ 235 por tonelada. Luego, la entrega contractual se ubicó en US$ 235; octubre subió US$ 5 hasta los US$ 240; noviembre se mantuvo en US$ 240; y diciembre cayó US$ 2 hasta los US$ 240.

En cuanto al trigo, en la jornada de hoy no se registraron ofertas abiertas.

Por último, el girasol con descarga inmediata se mantuvo en los US$ 480, mientras que la entrega entre diciembre y marzo del 2023 se sostuvo en US$ 450. (Télam)