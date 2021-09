Los precios de los granos en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) finalizaron hoy con resultados dispares, en una jornada en la que la soja y el maíz disponibles se comercializaron sin cambios respecto al viernes y el contrato más cercano del trigo retrocedió US$ 5.

La soja con descarga disponible, contractual y para fijaciones se comercializó nuevamente a US$ 350 la tonelada, sin cambios respecto a la ronda previa; mientras que en moneda local fue de $34.450.

En tanto, el maíz con entrega disponible permaneció en US$ 200 por tonelada; la fijación de mercadería y para la entrega en octubre subieron US$ 5 hasta los US$ 205 por tonelada; la entrega en noviembre aumentó US$ 3 hasta los US$ 205; y diciembre arribó a US$ 207, una suba de US$ 2.

Asimismo, las posiciones con entrega entre marzo y abril se mantuvieron en US$ 190; la entrega en el mes de mayo ganó US$ 5 hasta los US$ 190; la cosecha tardía se pactó a US$ 180, una suba de US$ 5; julio en US$ 175, un alza de US$ 5; y agosto se encontró en US$ 165, US$ 5 por encima de la rueda anterior.

Por su parte, el trigo con entrega en octubre cerró a US$ 235, una caída de US$ 5 entre jornadas; noviembre y diciembre cayeron US$ 3 hasta los US$ 235 y US$ 237, respectivamente; enero del 2022 sin cambios en US$ 240; febrero estable en US$ 243; marzo permaneció en US$ 245; y abril/junio cerró a US$ 243, una disminución de US$ 2.

Por último, el girasol disponible permaneció en los US$ 450 por tonelada y la entrega entre diciembre de 2021 y marzo del 2022 se encontró nuevamente en los US$ 350. (Télam)