La soja y el maíz en su contrato más cercano iniciaron la semana con caídas en el mercado de Chicago, mientras que el trigo avanzó US$ 0,92 y cerró en los US$ 292,85 por tonelada.

De esta forma, el contrato de enero de la oleaginosa bajó 0,45% (US$ 2,11) hasta los US$ 463,52 la tonelada, a la vez que el de marzo lo hizo por 0,37% (US$ 1,75) para ubicarse en US$ 465,36 la tonelada.

Los fundamentos de la baja radicaron en que en Estados Unidos se informó un recorte de la posición neta compradora de los fondos de inversión, marcó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

No obstante, "con la siembra del poroto llegando a su fin en Brasil, arrecian temores de sequía en el sur del socio comercial, en vistas de un régimen de lluvias por debajo de los promedios históricos visto en noviembre y proyectado para diciembre", se agregó.

Sus subproductos presentaron resultados disímiles, con retrocesos en la harina del 2,17% (US$ 8,82) hasta los US$ 396,49 la tonelada, mientras que el aceite avanzó 1,20% (US$ 15,21) para finalizar la jornada a US$ 1.274,03 la tonelada.

Por su parte, el contrato de diciembre del maíz decreció 0,42% (US$ 0,98) y se posicionó en US$ 229,71 la tonelada, debido a que "muchos inversores han decidido cerrar posiciones en tanto no se aminore la incertidumbre por la variante Ómicron".

En contrapartida, las posiciones de julio y septiembre del 2022 cerraron al alza.

En lo que va del año comercial estadounidense se llevan exportados más de 9,3 millones de toneladas de maíz, por debajo de los 11,1 millones de toneladas en esta misma fecha del año pasado, lo que da cuenta de una demanda externa por debajo de la campaña anterior.

Por último, el trigo avanzó 0,31% (US$ 0,92) y se ubicó al cierre de la jornada a US$ 292,85 la tonelada, como consecuencia de una fuerte demanda externa en los Estados Unidos, acompañado de compras de oportunidad.

"La dinámica comercial sigue optimista, con compras de Jordania y Arabia Saudita, que adquirieron 0,12 y 0,69 millones de toneladas respectivamente en el día de hoy", precisó la BCR. (Télam)