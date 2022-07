La soja y el maíz lograron cortar hoy la tendencia negativa de las últimas jornadas en el mercado de Chicago, por el accionar comprador de fondos especulativos y por malos informes sobre la condición del cultivos en Estados Unidos, mientras que el trigo volvió a operar en baja.

El contrato de julio de la oleaginosa subió 0,31% (US$ 1,84) hasta los US$ 580,64 la tonelada, mientras que la posición agosto avanzó 0,50% (US$ 2,66) para ubicarse en US$ 531,50 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron en una caída de dos puntos en la condición del cultivo de bueno a excelente en Estados Unidos del 65% al 63%, en base a un informe elaborado por el Departamento de Agricultura de dicho país (USDA).

También apuntalaron los precios las compras de oportunidad de los fondos especulativos tras las fuertes bajas registradas en la sesiones anteriores, explicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

La harina de soja acompañó al poroto en las ganancias, con una mejora de 2,16% (US$ 10,80) hasta los US$ 509,92 la tonelada.

En tanto, el aceite perdió 0,49% (US$ 6,61) para ubicarse en US$ 1.327,5 la tonelada.

Por su parte, el maíz subió 1,12% (US$ 3,25) y se posicionó en US$ 293 la tonelada, como consecuencia también de una desmejora en el estado de los cultivos y por compras de oportunidad.

Según el USDA, el cereal en condiciones de buenas a excelente en el país del norte pasó del 67% estipulado la semana pasada al 64% actual.

Por último, el trigo volvió a caer en esta jornada, con una caída del 0,18% (US$ 0,55) y concluyó en US$ 291,10 la tonelada.

La baja no solo correspondió a un firme avance de la trilla en el Hemisferio Norte, sino también a una mejora de 7 puntos en las condiciones del cultivo de bueno a excelente en Estados Unidos, al pasar del 59% al 66% en una semana, según el USDA.

(Télam)