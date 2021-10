La soja y el maíz cerraron la sesión de hoy con ganancias en el mercado de Chicago, mientras que el precio del trigo cayó ante una menor demanda del cereal estadounidense.

El contrato de noviembre de la oleaginosa subió 0,42% (US$ 1,93) hasta los US$ 458,29 la tonelada, mientras que la posición enero avanzó 0,45% (US$ 2,11) para concluir la jornada a US$ 462,33 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron en la firme demanda internacional de la soja estadounidense.

El Departamento de Agricultura (USDA) informó hoy exportaciones semanales por un millón de toneladas, a lo que hoy se sumó la venta de otras 260.000 toneladas.

La mejora también se apoyó en el salto del precio del aceite, que avanzó 3,04% (US$ 40,34) hasta los US$ 1.364,64 la tonelada.

Por el contrario, la harina cayó 0,87% (US$ 3,09) para concluir la sesión a US$ 351,41 la tonelada.

Por su parte, el pecio del maíz subió 0,32% (US$ 0,69) y se posicionó en US$ 210,23 la tonelada, debido a un ajuste de posiciones por parte de los operadores de cara a la publicación del informe sobre oferta y demanda mundial de granos (Wasde) del USDA, los cuales esperan "un recorte de la producción de maíz estadounidense".

Por último, el trigo perdió 0,63% (US$ 1,75) y se ubicó en US$ 273,36 la tonelada, por señales de una menor demanda para exportación para el cereal estadounidense.

"Si bien en la jornada se registraron varias ofertas de compra por parte de países importadores, todas se decantaron por proveedores de Rusia y Europa, lo cual presiona a la baja a los precios en la plaza norteamericana", destacó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

