La soja y el maíz culminaron la jornada con ganancias en el mercado de Chicago tras las fuertes bajas registradas en los últimos días, mientras que el trigo continuó con su tendencia bajista y cayó más del 10% en una semana.

El contrato de julio de la oleaginosa subió 1,09% (US$ 6,43) hasta los US$ 591,85 la tonelada, a la vez que el de agosto lo hizo 0,89% (US$ 4,96) para concluir la jornada a US$ 558,78 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron en la recuperación del precio del petróleo y en la compras técnicas por parte de los fondos de inversión.

No obstante, una débil demanda de mercadería por parte de China y la competitividad de las exportaciones brasileñas de la mano de la devaluación del real sumaron presión a los precios, lo que limitó la suba.

Sus subproductos también cerraron con mejoras en sus valores, con un alza del 3,01% (US$ 44,97) hasta los US$ 1.537,70 la tonelada, mientras que la harina ganó 1,38% (US$ 6,50) para concluir la jornada a US$ 476,85 la tonelada.

Por su parte, el maíz avanzó 0,46% (US$ 1,38) y cerró a US$ 295,36 la tonelada, por compras de oportunidad tras las fuertes caídas de las últimas jornadas.

Sin embargo, "las ganancias se vieron limitadas por las perspectivas meteorológicas para el Medio Oeste de Estados Unidos, que prevén buenas condiciones para el desarrollo de los cultivos", explicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Además, las ventas de exportación de maíz estadounidense superaron las expectativas de la semana pasada, lo que también limitó las subas.

Por último, el trigo cayó 1,44% (US$ 4,96) y se posicionó en US$ 339,42 la tonelada, como consecuencia del firme progreso de la cosecha norteamericana y de todo el hemisferio norte, que "comienzan a volcar grano nuevo sobre el mercado y a calmar la tensión que mantuvo por largos meses el nivel de precios del trigo entre los más altos históricos". (Télam)