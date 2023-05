Los precios de la soja y el maíz cerraron hoy con mayoría de bajas en el mercado de futuros de Chicago, atribuidas a la mejora en las condiciones climáticas en el territorio estadounidense que favorecen el desarrollo de los cultivos, mientras que el trigo registró alzas en sus cotizaciones.

La soja subió US$ 1,19 (0,25%) en el contrato con entrega pactada para julio, hasta US$ 477,58 la tonelada; mientras que la posición agosto reflejó una merma de US$0,64 (0,14%), hasta US$ 447,45 la tonelada, tendencia que se replicó en el resto de los contratos.

"Entre los fundamentos que influyeron sobre el mercado se destacaron el rápido progreso de la siembra y nuevas lluvias sobre zonas de las Grandes Planicies, del centro/norte de Iowa y de oeste de Missouri", explicó la consultora Granar.

Los subproductos de la oleaginosa también mostraron altibajos.

En el caso de la harina, su contrato más cercano en el tiempo finalizó con una ganancia de US$0,88 (0,22%) hasta US$ 433,64, mientras que el resto de los contratos cerraron con pérdidas.

En cuanto al aceite, su contrato de julio cerró estable en los US$ 1.018,52 y el resto de los contratos alternaron subas y caídas.

Por su parte, el maíz finalizó sin cambios en su contrato de julio (US$ 233,85 la tonelada) y marcó bajas en el resto de sus posiciones.

Además de las mismas condiciones climáticas que influyeron en la soja, también colaboraron con los resultados "la debilidad del petróleo y la devaluación del real frente al dólar, en el inicio de la recolección de la 'safrinha', que podría estimular ventas por parte de los productores brasileños", sostuvo Granar.

Por último, el precio del trigo retrocedió US$ 1,19 (0,54%) y concluyó en US$ 218,35 la tonelada.

Al respecto, Granar señaló que "influyeron las lluvias que se están registrando sobre el Estado de Kansas que, ya sin poder mejorar la expectativa de las plantas, podrían afectar la calidad de los granos". (Télam)