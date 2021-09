Los futuros de la soja y el maíz cerraron con ganancias en el mercado de Chicago tras publicarse el nuevo informe sobre oferta y demanda mundial de granos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), cuyos datos se encontraron en sintonía con las previsiones del mercado e impulsaron los precios al alza.

El contrato de septiembre de la oleaginosa ganó 1,31% (US$ 6,06) hasta los US$ 468,57 la tonelada, a la vez que de noviembre lo hizo por 1,25% (US$ 5,88) para concluir la jornada US$ 472,71 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron en los datos publicados por el USDA, que estuvieron en consonancia con lo estipulado por el mercado en la previa, inclusive un poco por debajo.

El organismo proyectó la cosecha estadounidense en 119,04 millones de toneladas, por encima de los 118,08 millones de agosto, pero muy cerca de los 119,12 millones estimados por los operadores.

Lo mismo ocurrió con las existencias finales, que fueron elevadas de 4,21 a 5,04 millones de toneladas, pero que quedaron levemente debajo de los 5,17 millones con los que trabajó el mercado en las ruedas previas.

"El hecho de que la producción de soja en los Estados Unidos quede otra vez debajo de los 120 millones de toneladas, un volumen que bien puede considerarse un límite psicológico para el mercado, habilitó el repunte de los precios", indicó la corredora de granos Granar.

Sin embargo, consideró que "no alcanzó para evitar un cierre semanal negativo para las cotizaciones de la oleaginosa, que comienza a sentir la presión del inminente inicio de las tareas de cosecha".

La harina acompañó la suba con un salto de 1,69% (US$ 6,28) hasta los US$ 376,98 la tonelada, mientras que el aceite cayó 0,49% (US$ 6,17) y se posicionó al cierre en US$ 1.228,84 la tonelada.

El maíz, por su parte, subió 1,36% (US$ 2,66) y se ubicó en US$ 197,92 la tonelada, ya que el informe "aportó cifras sobre cosecha y existencias para Estados Unidos que tuvieron cierta sintonía con las expectativas con las que el mercado operó en las jornadas precedentes".

"Ese solo hecho dio lugar a un repunte que, no obstante, fue parcial y que no alcanzó para evitar un balance semanal negativo", apuntó Granar.

De esta manera, el USDA marcó un leve incremento del área que llegará a la cosecha y del rinde promedio, datos que dieron lugar a una estimación de producción de 380,93 millones de toneladas, que superó los 374,68 millones de agosto y los 379,54 millones calculados por los privados.

Por último, el trigo bajó 0,95% (US$ 2,39) y concluyó la jornada a US$ 248,02 la tonelada, debido a ventas de los fondos de inversión, bajas en el mercado europeo y una leve suba del índice dólar, lo cual le dio "marco a las nuevas pérdidas en el mercado estadounidense, en momentos en los que termina la cosecha de primavera". (Télam)