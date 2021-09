La soja y el maíz concluyeron la jornada de operaciones en el mercado de Chicago con ganancias, aunque en sus contratos más alejados culminaron con pérdidas todavía afectados por los destrozos ocasionados por el huracán Ida sobre los puertos estadounidenses en el golfo de México.

El contrato de septiembre de la oleaginosa subió 0,15% (US$ 0,73) hasta los US$ 466,92 la tonelada, mientras que el de noviembre lo hizo por 0,19% (US$ 0,92) para concluir la jornada a US$ 470,14 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron en compras técnica por parte de los operadores y nuevas ventas de mercadería estadounidense a China, indicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Sin embargo, los problemas logísticos en los puertos de Estados Unidos como consecuencia del huracán Ida y una mejora en la condición del cultivo en América del Norte limitaron las ganancias.

La harina acompañó la suba del poroto con una mejora del 0,02% (US$ 0,11) hasta los US$ 371,91 la tonelada, mientras que el aceite cayó 0,53% (US$ 6,83) para cotizar a US$ 1.266,53 la final de la jornada.

El maíz, por su parte, ganó 0,50% (US$ 0,98) y se ubicó en US$ 196,15 la tonelada, aunque las posiciones más alejados cerraron con pérdidas, debido a los retrasos en el despacho del cereal desde los puertos del Golfo de México como consecuencia de la tormenta tropical, con "cancelaciones de diferentes cargas".

Asimismo, los operadores comenzaron a tomar posiciones de cara al próximo informe de oferta y demanda mundial de granos (WASDE) del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) que se publicará el próximo viernes.

Por último, el trigo perdió 1,48% (US$ 3,86) y se posicionó en US$ 256,56 la tonelada, debido a la fortaleza del dólar, "lo que limita la competitividad de las exportaciones de la potencia norteamericana".

. (Télam)