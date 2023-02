Los precios de la soja y el maíz cerraron nuevamente a la baja en el Mercado de Chicago, en una jornada en la que el contrato de marzo del trigo finalizó con mejoras y alcanzó los US$ 271,26 por tonelada.

Los rendimientos de los granos en el día de hoy estuvieron fuertemente atravesados por las estimaciones presentadas por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) en su Foro Anual.

En este marco, el contrato de marzo de la oleaginosa cayó 0,34% (US$ 1,93) hasta los US$ 563,74 la tonelada, mientras que la posición mayo recortó 0,48% (US$ 2,76) y cerró a US$ 561,17 la tonelada.

Los fundamentos de las mermas radicaron en la falta de interés de la demanda china por el grano estadounidense y en que "el USDA proyectó en su Foro Anual una cosecha récord para Estados Unidos en la campaña 2023/2024", destacó la consultora Granar.

Los subproductos de la soja presentaron resultados mixtos, con una leve mejora en la harina del 0,10% (US$ 0,55) hasta los US$ 543,54 la tonelada, y un decrecimiento en el aceite del 1,25% (US$ 17,42) hasta los US$ 1.367,73 la tonelada.

Por su parte, el maíz retrocedió 2,04% (US$ 5,41) y se ubicó en US$ 259,93 la tonelada, tras conocerse las cifras previstas por el USDA para el nuevo ciclo comercial 2023/2024 en Estados Unidos, que quedaron por encima de las privadas en siembra, producción y en existencias finales, indicó Granar.

Por último, el precio del contrato de marzo del trigo escaló 0,23% (US$ 0,64) para posicionarse en US$ 271,26 la tonelada, luego de que "el USDA proyectó en su Foro Anual un volumen para las existencias finales estadounidenses 2023/2024 por debajo de las previsiones privadas", explicó la consultora Granar.

La posición de mayo del cereal también cerró con un incremento, pero el resto de los contratos finalizaron a la baja. (Télam)