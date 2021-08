Los precios de la soja y el maíz volvieron a subir en el mercado de Chicago ante el deterioro de los cultivos en Estados Unidos, mientras el trigo cerró con pérdidas de casi US$ 2,5.

El contrato de septiembre de la oleaginosa subió 0,67% (US$ 3,31) hasta los US$ 494,57 la tonelada, a la vez que el de noviembre lo hizo por 0,07% (US$ 0,37) para ubicarse en US$ 489,70 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron en una desmejora en el estado de los cultivos en Estados Unidos, aunque la falta de novedades respecto a nuevas ventas del país norteamericano limitó el alza, indicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Otro factor que apuntaló el valor del poroto fue el avance en los precios del aceite, que ganó 1,30% (US$ 17,64) hasta los US$ 1.364,42 la tonelada.

Al contrario de lo ocurrido con el grano y el aceite, la harina cayó 0,73% (US$ 2,87) para posicionarse en US$ 388,32 la tonelada.

Por su parte, el maíz trepó 1,23% (US$ 2,66) y se ubicó en US$ 217,06 la tonelada, por el deterioro de las condiciones del cultivo en Estados Unidos por déficit hídrico.

Por último, el trigo perdió 0,94% (US$ 2,48) y cerró a US$ 261,34 la tonelada presionado por "una mayor robustez del dólar en los mercados internacionales de divisas, lo cual ha decantado en una menor demanda para exportación de trigo estadounidense", explicó la BCR. (Télam)