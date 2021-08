Los precios de la soja y el maíz para entrega inmediata culminaron la jornada con bajas en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) en consonancia con lo sucedido en el mercado de Chicago, mientras que el trigo finalizó sin cambios con respecto a ayer.

Por la soja con entrega disponible, contractual y para las fijaciones, las ofertas se ubicaron de manera generalizada en US$ 343 la tonelada sobre el final de la rueda de negocios, US$ 2 por debajo en la previa.

Al mismo tiempo, en moneda local se ofrecieron $ 33.400 la tonelada, $ 600 por debajo del día de ayer.

En cuanto al maíz con descarga inmediata se ofrecieron US$ 185 la tonelada, US$ 5 por debajo de la previa.

Para septiembre, el precio pactado fue de US$ 191; octubre, US$ 193; noviembre, US$ 195; diciembre, US$ 200; y enero, US$ 202.

Por maíz de la próxima cosecha, las ofertas para la entrega en marzo del año próximo se encontraron en US$ 195; abril y mayo, US$ 190; y junio y julio, US$ 175.

Respecto al trigo con entrega inmediata se ofrecieron US$ 225 la tonelada, mismo valor para la entrega en septiembre, mientras que la posición octubre se encontró sin cambios en US$ 230.

Por cereal de la próxima cosecha se ofrecieron para la entrega en noviembre y diciembre US$ 230; enero y febrero, US$ 235; y marzo y abril, US$ 240.

Por último, el girasol se negoció estable a US$ 400 la tonelada. (Télam)