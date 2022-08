Los precios de la soja cotizaban en alza en el segmento nocturno de Chicago, a la par de la harina y del aceite, y el valor para los contratos de este mes se ubicaba en US$ 631,16 la tonelada, con un aumento de 1,71% equivalente a US$ 10,66 más respecto del cierre de ayer.

Según la consultora Granar, “la falta de humedad sobre el noroeste del Medio Oeste y sobre el este de las Grandes Planicies de los Estados Unidos aporta firmeza al mercado", al igual que la expectativa por ver un ajuste sobre el volumen de la cosecha estadounidense en el informe mensual que el Departamento de Agricultura de ese país (USDA) publicará mañana.

En este marco, el aceite de soja se ubicaba en US$ 1.500,66 la tonelada, con una suba de 1,02% (US$ 15,21), y la harina en US$ 578,15 con un incremento de 1,72% (US$ 9,81).

Por el lado del maíz, se negociaba a US$ 247,53 la tonelada, con un aumento de 1,20% (US$ 2,95), “por la falta de humedad en zonas agrícolas clave y por la posibilidad de que mañana el USDA reduzca sus previsiones sobre la producción y sobre las existencias finales estadounidenses en su informe mensual”

Además, “una menor oferta europea tras las adversas condiciones climáticas suma a la tónica alcista”.

En tanto, el trigo cotizaba a US$ 296,89 la tonelada, con una suba de 1,03% (US$ 3,03), mientras “vuelve a bajar el índice dólar y vuelve a apreciarse el euro, movimientos que mejoran la competitividad de las exportaciones estadounidenses frente a una demanda internacional que se mantiene muy activa”.

Asimismo, “desde Ucrania especulan con que los primeros envíos de trigo puedan salir a partir de la semana próxima”. (Télam)