Los precios de la soja, el aceite y la harina se negociaban en alza en el segmento nocturno del mercado de Chicago, luego de la desmejora de los cultivos planteada por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) y frente a la falta de humedad que persiste entre el este de las Grandes Planicies y el noroeste del Medio Oeste.

En su reporte semanal, el USDA redujo del 60% al 59% la proporción de soja en estado bueno y excelente, por debajo del 60% de igual momento de 2021.

El nuevo dato oficial quedó abajo del 60% previsto por los privados, y en este escenario la soja subía US$ 13,41 respecto del cierre de ayer, para ubicarse en $ 608,48 la tonelada con un aumento de 2,25%.

Mientras que el aceite aumentaba US$ 14,11 a US$ 1.454,81 la tonelada; y la harina trepaba US$ 11,46 a US$ 492,50.

Del mismo modo, subían los precios del maíz en Chicago por la desmejora de los cultivos relevada ayer por el USDA y por el déficit hídrico que persiste en zonas del este de las Grandes Planicies, sobre todo en Nebraska, y del noroeste del cinturón sojero y maicero, en particular áreas de Iowa y de Minnesota.

En detalle, el USDA redujo del 61% al 58% la proporción de maíz en estado bueno y excelente, frente al 64% de igual momento de 2021.

Así, el dato oficial quedó abajo del 61% previsto por los privados.

En este marco, el maíz cotizaba a US$ 245,17 la tonelada, con una suba de US$ 5,61 (2,34%).

Por su parte, los precios del trigo se cotizaban en alza por la súbita desmejora de la condición del trigo de primavera estadounidense y la firmeza de la demanda internacional, mientras se sigue monitoreando la salida de buques desde Ucrania, entre los que aún no se incluyó al trigo entre las cargas despachadas por el Mar Negro, destacó la consultora Granar.

En su informe semanal el USDA marcó ayer el inicio de la cosecha del trigo de primavera, con un avance sobre el 9% del área apta, frente al 35% de igual momento de 2021 y al 19% promedio.

Además, redujo del 70% al 64% de las plantas la proporción en estado bueno/excelente, dato que sigue muy por encima del 11% de 2021.

El dato oficial quedó abajo del 70% previsto por los privados, y esto hizo que el trigo pasara a cotizar en US$ US$ 292,11 la tonelada, con un incremento de US$ 5,60 (1,95%). (Télam)