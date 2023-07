El precio de la soja con entrega disponible y para fijaciones volvió a subir $2.000 en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), al cerrar la jornada en $85.000 la tonelada.

Durante la rueda de hoy se verificó un crecimiento en el nivel de operatoria respecto a las sesiones anteriores.

En lo que respecta al maíz, la oferta por la mercadería con entrega disponible se sostuvo en US$ 180 la tonelada y $47.000 por el lado de los negocios en moneda local.

En tanto, el contrato de julio se ubicó en US$ 180; agosto, US$ 175: y septiembre, US$ 170.

Por su parte, el trigo con descarga contractual alcanzó los US$ 270 la tonelada, mientras que para las entregas pactadas entre noviembre y febrero con granos de la campaña nueva se negoció a US$ 220 la tonelada.

Por último, el girasol cerró a US$ 290 y el sorgo a US$ 220.

(Télam)