El precio de la soja finalizó la jornada al alza en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), mientras que el maíz cerró sin cambios y el trigo a la baja, a pesar de que en Chicago continuó con tendencia alcista.

Por la soja disponible, contractual y para las fijaciones de mercadería, las ofertas se ubicaron en US$ 370 la tonelada, US$ 3 por encima del cierre previo.

Por su parte, las ofertas por el maíz con descarga inmediata se ubicaron en US$ 220 la tonelada, con similar valor a la víspera.

En tanto, la posición enero de 2022 retrocedió hasta los US$ 215, mientras que febrero cerró en US$ 210.

MIRÁ TAMBIÉN Wall Street cerró con fuerte suba y cerca de máximos históricos en jornada previa a feriado Navidad

Por el cereal de la cosecha 2021/22, la mejor oferta para descargar en marzo se mantuvo en US$ 210; abril, US$ 205; mayo, US$ 200; junio, US$ 195; y julio, US$ 188.

Respecto al trigo con entrega contractual, la oferta de compra cayó US$ 5 hasta los US$ 250 la tonelada.

Click to enlarge A fallback.

Para la entrega en enero, la oferta abierta de compra fue de US$ 242; febrero y marzo, US$ 245; y julio, US$ 247.

Por último, el girasol cerró a US$ 400 la tonelada. (Télam)