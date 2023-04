El precio de la soja para entrega inmediata se mantuvo en $100.000 la tonelada en el mercado físico de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en el marco de la nueva edición del Programa de Incremento Exportador (PIE III), que establece un tipo de cambio diferencial de $300 por dólar para dicho complejo oleaginoso.

Por el maíz con entrega inmediata se ofrecieron US$ 215 la tonelada, US$ 10 por debajo del cierre de la rueda previa, mismo precio la entrega entre abril y mayo.

Respecto al cereal de cosecha tardía, la entrega en junio también cayó hasta US$ 15 hasta alcanzar los US$ 200; julio, US$ 185; y agosto, US$ 180.

Por el trigo disponible y con entrega contractual, los ofrecimientos se ubicaron nuevamente en US$ 275, al igual que en la jornada previa.

Por último, el girasol cerró a US$ 300 y el sorgo a US$ 255 la tonelada. (Télam)