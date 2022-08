La soja sumó una nueva baja en el mercado de Chicago tras la fuerte caída registrada ayer, en una jornada en la que el trigo y el maíz también cerraron con signos negativos por una toma de ganancias de fondos especulativos.

El contrato de septiembre de la oleaginosa cayó 1,41% (US$ 7,99) hasta los US$ 555.93 la tonelada, mientras que la posición noviembre retrocedió 0,36% (US$ 1,93) para posicionarse en US$ 526,35 la tonelada.

Los fundamentos de la baja radicaron en una mejor condición de los cultivos estadounidenses a la esperada por el mercado, junto con la ausencia de noticias sobre nuevas compras chinas y una caída del precio del petróleo, señaló la corredora de granos Granar.

También se sumaron como fundamentos bajistas las lluvias registradas sobre zonas del Medio Oeste de EEUU, que "aún podrían sacar algún beneficio de la humedad y el tiempo mayormente seco para los Estados del Sur, donde la cosecha de granos gruesos está en desarrollo", indicó Granar.

MIRÁ TAMBIÉN Afirman que la demanda de productos petroquímicos seguirá creciendo por encima del PBI global

Ayer, tras el cierre del mercado el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) mantuvo en el 57% la proporción de soja en estado bueno/excelente, por encima del 56% de 2021 y de 56% previsto en promedio por los privados.

Sus subproductos también cerraron en terreno negativo, con una fuerte caída en la harina del 3,34% (US$ 17,64) hasta los US$ 509,70 la tonelada, mientras que el aceite perdió 0,26% (US$ 4,19) para concluir la jornada a US$ 1.560,63 la tonelada.

Por su parte, el trigo retrocedió 2,65% (US$ 7,99) y se ubicó en US$ 293,31 la tonelada, por una toma de ganancias de los fondos de inversión tras las importantes subas recientes.

Además, y "aún con la evolución más lenta de lo esperado de sus exportaciones, el hecho de que Rusia logre una cosecha por encima de los 90 millones de toneladas por primera vez en su historia presiona sobre la plaza mundial", apuntó Granar.

MIRÁ TAMBIÉN Las plantaciones forestales almacenan 70 millones de toneladas de carbono orgánico, según un estudio

Otro factor de presión para el mercado estadounidense fue la firmeza del dólar frente a las principales monedas del mundo.

Por último, el maíz cayó 0,58% (US$ 1,57) y cerró a US$ 267,61 la tonelada, debido a la toma de ganancias de los inversores tras las fuertes subas recientes.

"Ese hecho fue clave y casi excluyente", remarcó la corredora.

Se sumó como dato bajista el tiempo seco en los estados del sur del país norteamericano, donde la cosecha de maíz está en pleno desarrollo. (Télam)