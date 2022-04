La soja cerró hoy en el mercado de Chicago a US$ 641,82 por tonelada y quedó a menos de US$ 9 de superar el récord que alcanzó el 4 de septiembre de 2012 cuando se negoció a US$ 650,74.

De esta manera, la cotización del contrato de mayo de la oleaginosa subió hoy US$ 11,11 para cerrar a US$ 641,82 la tonelada y alcanzar uno de sus máximos registros históricos.

El resto de las posiciones de la soja también finalizaron al alza en el mercado de granos de referencia, destacándose el incremento de US$ 9,28 en el contrato de julio hasta los US$ 630,89 la tonelada.

Las ganancias estuvieron relacionadas a versiones "que dieron cuenta de nuevas compras chinas de grano estadounidense, cuando lo usual por el momento del año sería ver a la demanda concentrada sobre la soja brasileña", indicó la corredora de granos Granar.

Otro dato tomado en cuenta por los operadores fue el nuevo rebrote de casos de Covid en China y la expectativa que genera sobre el consumo y la demanda un posible fin de las cuarentenas sanitarias que están llevando a cabo millones de ciudadanos chinos.

En diálogo con Télam, el responsable de Análisis de Mercados de la corredora Grassi, Ariel Tejera, explicó que en relación a los commodities “estamos transitando mercados muy tirantes” donde “la siembra, el clima y la guerra aparecen como los grandes factores que dirigen los movimientos de los precios”.

En ese sentido, explicó que “los balances ya se mostraban ajustados en Estados Unidos y a esto se sumó la guerra, que impuso limitaciones por el lado de la oferta. A la vez, comienza a palpitarse el nuevo ciclo norteamericano, con un inicio ligeramente demorado en la siembra de soja y maíz”.

El precio de la oleaginosa recorre una tendencia alcista desde fines del 2020, impulsado principalmente por la recuperación de la demanda china luego de superar las primeras olas de la pandemia de coronavirus y relajar las restricciones sanitarias.

No obstante, el año pasado su cotización tuvo mucha volatilidad, llegando a tocar valores máximos en siete años para después emprender una curva descendente que se revirtió en las últimas semanas del año.

Así, el poroto cerró el 2021 en torno a los US$ 490 por tonelada, aunque supo superar los US$ 600 a mediados de mayo.

Sin embargo, en lo que va del 2022 alcanzó un alza del 31,5%, tras pasar de los US$ 487,86 del último día hábil del año pasado a los US$ 641,82 que presentó hoy.

A nivel general, el precio de los granos se incrementó fuertemente en los últimos meses producto de la incertidumbre generada por la guerra entre Rusia y Ucrania.

Por caso, el trigo pasó de negociarse a US$ 286,51 por tonelada a fin de año a pactarse hoy a US$ 399,77, lo que implica una escalada de casi el 40%. De todas formas, se mantiene sensiblemente por debajo de los máximos históricos logrados el mes pasado, cuando al inicio del conflicto bélico superó los US$ 520 por tonelada.

En tanto el maíz -medido desde el último día del 2021 a hoy- aumentó un 12% y ya se negocia a más de US$ 321.

Sobre el panorama venidero y lo que puede pasar con la dinámica de precios, Tejera vaticinó que “si el clima no acompaña en las próximas semanas, no hay que descartar nuevas subas en las cotizaciones”.

Y advirtió que “bajos stocks y mermas productivas en Sudamérica suman particular exigencia a la producción en Estados Unidos de la nueva campaña”.

Por su parte, en declaraciones a Télam, el analista de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), Guido

D'Angelo, puntualizó que “si bien los precios internacionales de los commodities han mostrado una tendencia alcista en los últimos tiempos, en muchos casos regresando a valores que no se veían en muchos años, hay que pensar que, para poner un año de ejemplo, desde 2008 hasta nuestros días la inflación en dólares fue superior al 30%”.

“Entonces, un precio de soja hoy a más de US$ 600 por tonelada es en términos reales bastante más bajo que ese precio hace más de 10 años”, dijo el especialista.

“Y no es menor pensarlo en un contexto donde los costos de producción también han aumentado fuertemente. Poniendo un ejemplo, el MAP (un fertilizante fosfatado muy importante) tenía su precio por tonelada por debajo de los US$ 900 al inicio del año, cuando hoy está por arriba de los US$ 1250”, concluyó D'Angelo. (Télam)