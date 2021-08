El precio de la soja sufrió la peor caída en el último mes y cerró al borde de los US$ 510 en el estratégico Mercado de Chicago. La baja se produjo en medio de titubeos del mercado ante un informe emitido por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) a contramano de las expectativas

Entre los principales commodities también bajaron los valores del trigo y del maíz. La soja cayó 1,8% (casi 10 dólares) a US$ 511,6 para la posición agosto, pero para septiembre ya se negociaba a US$ 486. En tanto, el maíz retrocedió 3,1 dólares, a US$ 216 (septiembre), y el trigo 1,70, a US$ 266,3. Ni bien comenzó la operatoria de esta jornada la caída había sido más fuerte, con un descenso de 14 dólares. Esto marca la caída más importante desde el 6 de julio último, cuando la oleaginosa se había desplomado 36 dólares

El mercado esperaba que el volumen de lotes Buenos y Excelentes de soja descendiera, pero el USDA los aumentó, lo cual incrementaría la oferta y presionaría a la baja los precios. Los precios de los granos se habían recuperado debido a preocupaciones sobre la producción, pero ahora la oferta se muestra más firme y esto conspira contra el sostenimiento de los valores. Además, la demanda de commodities está en caída porque los mercados están demandando menos en medio de los casos de Covid-19 que comenzaron a incrementarse nuevamente, sobre todo en Asia. China es gran consumidor de cereales forrajeros y está experimentando un aumento de contagios y regreso al confinamiento de la población. Los contratos de maíz, a su vez, operaban en terreno negativo, ante pronósticos de lluvias beneficiosas para el cereal que aumentarían su oferta en las zonas productivas del medio oeste norteamericano

El precio del cereal caía 2,3 dólares, hasta 217 dólares la tonelada para septiembre. Los futuros de trigo, en tanto, bajaban tras las subas registradas en la jornada anterior, presionados por descensos en otros granos. A pesar de la pandemia, los buenos precios de la primera mitad del 2021 lo convirtieron en un excelente año para la agroindustria argentina. El sector liquidó 20.179 millones de dólares en divisas por exportaciones en los primeros siete meses del año, sobre todo empujado por la venta de aceites, que tienen mucho valor agregado. En sólo siete meses, la liquidación de divisas ya representa casi todo lo liquidado en el 2020 (20.274 millones de dólares), lo cual se vio reflejado en la acumulación de reservas del Banco Central. MAF/JC/OM NA