La soja lideró las subas en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) en línea con lo ocurrido en el mercado de Chicago, en una jornada que tuvo una dinámica de negocios mayor a la registrada en los días previos.

Por la soja disponible, así como la posición contractual y fijaciones, las ofertas se ubicaron en US$388 la tonelada, US$ 6 por encima de la rueda anterior.

En cuanto al maíz disponible, contractual y el contrato de febrero, el precio de ubicó en US$ 230 la tonelada.

Respecto a los ofrecimientos para la campaña 2021/22, por la mercadería con entrega en marzo se ofrecieron abiertamente US$ 225; abril y mayo, US$ 220; junio, US$ 205; y julio, US$ 200.

Por su parte, por el trigo con descarga disponible y contractual, la mejor oferta abierta fue de US$ 240 la tonelada, sin cambios entre ruedas.

Por último, el girasol cerró sin cambios a US$ 470 la tonelada.

(Télam)