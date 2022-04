La soja cerró la jornada con subas en torno a los US$ 9,5 la tonelada por nuevos recortes productivos en países productores de Sudamérica a causa de la sequía, con lo que volvió a superar la barrera de los US$ 600 la tonelada en el mercado de Chicago, mientras que el trigo y el maíz operaron con altibajos.

El contrato de soja de mayo subió 1,60% (US$ 9,55) hasta los US$ 604,62 la tonelada, mientras que la posición julio ganó 1,46% (US$ 8,63) para concluir la jornada a US$ 597,82 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron en un nuevo recorte de la proyección cosecha brasileña por parte de la Compañía Nacional de Abastecimiento (Conab) de dicho país.

"En plena cosecha, recortó la cosecha brasileña de soja en más de 3 millones de toneladas, con un pronóstico que ahora totaliza 122,4 millones para esta campaña", marcó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

MIRÁ TAMBIÉN Avanza la cosecha de soja y maíz con recolección de 12 millones de toneladas entre ambos cultivos

Asimismo, el mercado espera que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) haga lo propio en su informe mensual sobre oferta y demanda mundial de granos que publicará mañana.

El aceite acompañó la tendencia alcista del poroto, con una mejora de 1,65% (US$ 26,23) hasta los US$ 1.609,79 la tonelada, mientras que la harina cayó 0,34% (US$ 1,76) para concluir la jornada a US$ 507,27 la tonelada.

Por su parte, el maíz avanzó 0,16% (US$ 0,49) y se posicionó en US$ 298,31 la tonelada, a modo de posicionamiento de los fondos especulativos en la previa del informe del USDA.

No obstante, los contratos más lejanos también se ven fortalecidas por el clima húmedo y frío, que ralentiza la siembra temprana del grano amarillo en los Estados Unidos, observó el BCR.

Por último, el trigo cayó 1,75% (US$ 6,71) y se ubicó en US$ 374,79 la tonelada, como consecuencia de datos de ventas externas "pesimistas en los Estados Unidos junto con cierres de posiciones", explicó la entidad bursátil rosarina. (Télam)